Bibi merr goditjen e rëndë, 19 mandate arabe do t’i bënin gropën

Opozita izraelite bashkohet kundër Netanyahut, mbështet Eisenkot për kryeministër
Udhëheqësit e opozitës izraelite janë takuar sot për herë të parë që prej zgjedhjeve parlamentare të javës së kaluar, duke rënë dakord të mbështesin kreun e partisë Yashar, Gadi Eisenkot, si kandidat për postin e kryeministrit.
Takimi shënon përpjekjen e parë serioze për të bashkuar kampin kundërshtar të Benjamin Netanyahut dhe për të krijuar një shumicë që mund t’i japë fund qeverisjes së tij.
Në takim morën pjesë ish-kryeministri Naftali Bennett, kreu i partisë Yisrael Beytenu, Avigdor Liberman, lideri i Demokratëve, Yair Golan, kreu i opozitës Yair Lapid dhe vetë Eisenkot, ish-shef i Shtabit të Përgjithshëm të ushtrisë.
Sipas mediave vendase, diskutimet u zhvilluan në një klimë mosmarrëveshjesh politike dhe ngërçi parlamentar, pasi asnjëri prej dy kampeve nuk disponon aktualisht numrat e nevojshëm për të formuar i vetëm qeverinë.
Pas takimit, Bennett kërkoi përshpejtimin e negociatave dhe shprehu mbështetjen e plotë të partisë së tij për Eisenkotin. “Nuk kemi kohë. Duhet të veprojmë me urgjencë të madhe”, deklaroi ai, duke u bërë thirrje aleatëve të lëvizin shpejt për të siguruar mandatin e formimit të kabinetit të ri.
Megjithatë, matematika parlamentare e bën të domosdoshëm bashkëpunimin me partitë arabe. Në zgjedhjet e 27 tetorit, blloku i Netanyahut siguroi 53 vende në Knesset, i përbërë nga 120 deputetë, ndërsa partitë opozitare morën 48 mandate.
Formacionet arabe fituan 19 vende, nga të cilat 11 i takojnë Listës së Përbashkët Arabe dhe tetë partisë Ra’am. Në këtë kuadër, një tjetër takim i rëndësishëm u zhvillua të martën mes drejtuesve të Listës së Përbashkët Arabe dhe Yair Golanit.
Kryetari i kësaj liste, Yousef Jabareen, dhe drejtuesi i grupit parlamentar, Ahmad Tibi, diskutuan me kreun e Demokratëve për koordinimin politik dhe mundësitë e bashkëpunimit në parlamentin e ri.
Në një deklaratë, Lista e Përbashkët bëri të ditur se palët ndajnë interesin për të shfrytëzuar shumicën parlamentare me qëllim rrëzimin e qeverisë së Netanyahut, Ben-Gvir dhe Smotrich dhe zëvendësimin e saj me një kabinet të ri.
Ata diskutuan gjithashtu për çështjet që prekin qytetarët arabë dhe nevojën për zgjidhje konkrete, duke rënë dakord të vazhdojnë komunikimin dhe bashkëpunimin parlamentar.
Marrëveshja politike mes opozitës dhe përfaqësuesve arabë mund të jetë vendimtare për Eisenkotin. Nëse siguron rekomandimet e tyre, ai mund të marrë numrin më të madh të mbështetjeve për t’u mandatuar nga presidenti Isaac Herzog për formimin e qeverisë.
Herzog pritet të nisë konsultimet me partitë e përfaqësuara në Knesset të mërkurën dhe të enjten, përpara se të vendosë se cilit deputet do t’i besojë këtë detyrë. Për të siguruar një shumicë parlamentare duhen të paktën 61 mandate.
Netanyahu, 76 vjeç, ka qenë kryeministër në pesë mandate jo të njëpasnjëshme dhe drejton vendin që nga fundi i vitit 2022, në krye të koalicionit më të djathtë në historinë e tij politike.
Ai përballet gjithashtu me një proces gjyqësor për korrupsion, ku akuzohet për ryshfet, mashtrim dhe shkelje të besimit. Nëse shpallet fajtor, mund të dënohet me burg.
Ndërkohë, Gjykata Penale Ndërkombëtare ka lëshuar ndaj tij një urdhër arresti në vitin 2024, lidhur me akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza, ku ofensiva ushtarake që nisi në tetor 2023 ka shkaktuar mbi 74.500 viktima palestineze, shumica gra dhe fëmijë. \tesheshi