Biden dhe i dërguari i Vatikanit takohen për të diskutuar për luftën në Ukrainë

Presidenti amerikan, Joe Biden, do të takohet me të dërguarin e Papa Françeskut në kuadër të nismave paqësore dhe humanitare të Selisë së Shenjtë për Ukrainën.

Në krye të agjendës së takimit të tyre të martën është situata e fëmijëve ukrainas që u dërguan në Rusi, njoftuan Shtëpia e Bardhë dhe Vatikani.

Kardinali Matteo Zuppi do të qëndrojë në Uashington deri të mërkurën. Para kësaj, ai ishte në një mision në Moskë, pastaj në Kiev, ku u takua edhe me presidentin ukrainas, Volodymyr Zelensky.

Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Karine Jean-Pierre, konfirmoi se Bideni do të takohet me Zuppin të martën për të “diskutuar vuajtjet e shkaktuara nga lufta brutale e Rusisë në Ukrainë”.

Jean-Pierre tha, gjithashtu, se do të diskutohen edhe “përpjekjet e Shteteve të Bashkuara dhe Selisë së Shenjtë për të ofruar ndihmë humanitare për të prekurit, si dhe fokusi i Selisë së Shenjtë në riatdhesimin e fëmijëve ukrainas të marrë me forcë nga zyrtarët rusë”.

Zuppi është një veteran i nismave paqësore të Kishës Katolike dhe u ngarkua nga Papa Françesku për të gjetur “shtigje të paqes” ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës.

Në Moskë, Zuppi u takua me Maria Lvova-Belova, komisionere ruse për të drejtat e fëmijëve, si dhe kreun e Kishës Ortodokse Ruse,patriarkun Kirill, i cili e mbështet fuqishëm luftën.

Françesku pranoi kërkesën e Ukrainës për të ndërhyrë kudo që të jetë e mundur në mënyrë që fëmijët ukrainas që u dërguan në Rusi pas pushtimit nga Moska, të kthehen në Ukrainë.

Në fund të marsit, Gjykata Penale Ndërkombëtare lëshoi një urdhër arrestimi për Lvova-Belovan dhe presidentin rus, Vladimir Putin, duke i akuzuar ata për rrëmbimin e fëmijëve nga Ukraina.

Papa Françesku tha se shpreson se Selia e Shenjtë mund të lehtësojë bashkimin e familjeve, në të njëjtën mënyrë që Vatikani ka lehtësuar shkëmbimin e të burgosurve.

Papa ka bërë thirrje në mënyrë të përsëritur për t’i dhënë fund luftës, por nuk e ka kritikuar hapur Moskën, pjesë e traditës së Vatikanit për të ruajtur neutralitetin diplomatik në konflikte me shpresën se mund të luajë një rol në arritjen e paqes.

Papa tha se Ukraina ka të drejtë për vetëmbrojtje, por kritikoi ashpër industrinë ushtarake, duke thënë se furnizimi i Ukrainës me armë nga Perëndimi është i pamoralshëm “nëse bëhet me qëllimin për të provokuar më shumë luftë ose për të shitur armë”.

Papa Françesku u takua me Bidenin, i cili është katolik, në Vatikan në vitin 2021 dhe më parë në vitin 2015 gjatë vizitës papale në SHBA. /rel

Hoping to bring an end to the brutal war in Ukraine, Pope Francis’ peace envoy, Cardinal Matteo Zuppi, traveled to Washington DC “to promote peace in Ukraine” while the @USCCB issued a statement warning against the use of cluster munitions. @owentjensen reports. pic.twitter.com/hou8SNNbVR

— EWTN News Nightly (@EWTNNewsNightly) July 17, 2023