Bie numri i lindjeve në Kosovë, rritet numri i divorceve

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar të dhënat preliminare në baza mujore për Lindjet, Vdekjet, Kurorëzimet dhe Shkurorëzimet për muajin shtator 2025.
Në muajin shtator të këtij viti janë regjistruar 2510 lindje (brenda dhe jashtë Kosovës). Prej këtyre lindjeve të regjistruara, 1311 janë meshkuj dhe 1199 janë femra.
Në muajin shtator 2025 kishte rënie të numrit të lindjeve rreth 0.2%, krahasuar me muajin gusht 2025, deklaron ASK-ja.
Nga ana tjetër gjatë shtatorit janë regjistruar gjithsej 909 raste të vdekjeve, brenda dhe jashtë Kosovës, që krahasuar me muajin gusht, janë më pak për 0.6%.
Në muajin shtator 2025 janë regjistruar gjithsej 1234 kurorëzime, brenda dhe jashtë Kosovës.
Por, krahasuar me muajin gusht të këtij viti, në muajin shtator ka rënie të numrit të kurorëzimeve me rreth 37.4%.
Në muajin shtator 2025 janë regjistruar 133 raste të shkurorëzimeve në Kosovë. Krahasuar me muajin gusht 2025 ka rritje të numrit të shkurorëzimeve për 37.1%.