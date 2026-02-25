Bill Gates kërkon ndjesë për lidhjet me Epstein, thotë se ishte “gabim”

Bill Gates, bashkëthemeluesi i Microsoftit, u kërkoi ndjesë punonjësve të fondacionit të tij filantropik për lidhjen me Jeffrey Epstein, duke pranuar se gabimet në gjykim krijuan perceptime negative për organizatën, transmeton Anadolu.
Sipas një audio-regjistrimi të siguruar nga gazeta ‘The Wall Street Journal’, Gates dje gjatë një mbledhjeje të brendshme tha se ishte “një gabim i madh” kalimi i kohës me Epstein.
“U kërkoj ndjesë të tjerëve që u përfshinë në këtë për shkak të gabimit që bëra”, tha ai.
Miliarderi zbuloi se kishte pasur marrëdhënie jashtëmartesore me dy gra ruse, për të cilat Epstein e mësoi më vonë, duke theksuar se ato nuk ishin ndër viktimat e abuzimeve të Epstein.
Lidhur me fotografitë në dokumente të publikuara së fundmi ku ai shfaqet pranë grave me fytyra të paqarta, Gates tha se ishin foto për të cilat Epstein i kishte kërkuar të pozonte me stafin e zyrës së tij.
“Nuk bëra asgjë të paligjshme. Nuk pashë asgjë të paligjshme”, u shpreh Gates, duke theksuar se nuk kishte pasur kontakte me viktimat e Epstein apo me gratë e rrethit të tij.
Gates tha se takimi i parë me Epstein ndodhi në vitin 2011 dhe se takimet vazhduan edhe pse ish-bashkëshortja e tij, Melinda French Gates, kishte shprehur rezerva që nga viti 2013. Ai vlerësoi intuitën e saj, duke pranuar se ajo kishte pasur dyshime gjatë gjithë kohës.
Sipas Gates, ndërveprimet me Epstein zgjatën deri në vitin 2014 dhe përfshinë udhëtime ajrore dhe takime në disa vende, përfshirë Gjermaninë, Francën dhe SHBA-në. Ai theksoi se shmangu qëndrimet me fjetje dhe se nuk vizitoi kurrë ishullin privat të Epstein.
Gates shtoi se prania e personave të tjerë të njohur në këto takime krijoi një ndjesi të rreme legjitimiteti, por pranoi se lidhja dhe korrespondenca e zbuluar së fundmi kanë dëmtuar reputacionin e fondacionit dhe bien ndesh me parimet e tij.
Epstein vdiq në paraburgim në New York në vitin 2019, ndërsa priste gjykimin për akuza për trafikim njerëzor. Në vitin 2008, ai ishte shpallur fajtor në shtetin amerikan Florida për kërkim prostitucioni nga një e mitur.