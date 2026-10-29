Bill Gates paralajmëron: Katër profesione që do të mbijetojnë…

Trokitja jo aq e lumtur e epokës IA: vetë Microsoft do pushojë nga puna 60,000 punëtorë
Bill Gates beson se vetëm katër lloje profesionesh do të mbijetojnë në një botë që dominohet gjithnjë e më shumë nga inteligjenca artificiale (IA), ndërsa Microsoft po ofron paketa largimi vullnetar për një numër të madh punonjësish të saj.
Microsoft, i cili pati një fitim prej 133.75 miliardë dollarësh vitin e kaluar, një rritje prej 31 përqind krahasuar me vitin e kaluar, punëson më shumë se 220,000 njerëz në të gjithë botën. Ka rreth 6,000 punonjës në Mbretërinë e Bashkuar.
Sipas një memoje të brendshme të publikuar dhe të raportuar nga Business Insider, paketat e largimit vullnetar do të mbulojnë rreth 60,000 punonjës.
“Kjo ofertë do të jetë në dispozicion të punonjësve të kualifikuar në ekipet që marrin pjesë në program në Kanada, Indi, Mbretërinë e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara, në nivelin 70 dhe më poshtë,” tha Microsoft.
Amy Coleman, drejtoresha e burimeve njerëzore e kompanisë, tha:
“Ky është një program vullnetar i kufizuar në kohë që u ofron punonjësve të kualifikuar mundësinë për t’u larguar nga Microsoft me mbështetje financiare dhe burime planifikimi karriere.
Punonjësit e kualifikuar do të marrin një email me një lidhje për detajet e ofertës së largimit vullnetar brenda orëve të ardhshme.”
Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN) dhe Organizata Ndërkombëtare e Punës (ILO) vlerësojnë se afërsisht 40 deri në 60 përqind e vendeve të punës në ekonomitë e zhvilluara janë në rrezik të konsiderueshëm nga integrimi i inteligjencës artificiale.
Cilat profesione mund të mbijetojnë?
Miliarderi bashkëthemelues i Microsoft, Bill Gates, i cili është 70 vjeç, ka thënë më parë se vetëm katër lloje profesionesh do të jenë rezistente ndaj IA-së: programuesit, biologët, specialistët e energjisë dhe sportistët profesionistë.
Duke folur në The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Gates shpjegoi se njerëzit do të duan ende të shikojnë sporte ku garojnë njerëz të tjerë.
“Merrni bejsbollin, për shembull. Ne nuk duam të shohim kompjuterë duke luajtur bejsboll,” tha Gates.
Kur u pyet nëse do të na duhen ende njerëz, ai u përgjigj:
“Jo për shumicën e gjërave – kjo është për ne që ta vendosim. Do të ketë gjëra që do t’i mbajmë për vete, por kur bëhet fjalë për prodhimin e gjërave, lëvizjen e tyre dhe rritjen e ushqimit, me kalimin e kohës, këto do të bëhen probleme që në thelb zgjidhen.”
Elon Musk parashikon një miliard robotë humanoide
Nga ana tjetër, Elon Musk beson se në dekadën e ardhshme mund të ketë të paktën një miliard robotë që duken si njerëz dhe se produktiviteti i tyre mund të tejkalojë produktivitetin e të gjithë njerëzimit.
“Gjithçka do të jetë shumë ngadalë në fillim, dhe pastaj do të rritet me një shpejtësi shpërthyese”, tha themeluesi i SpaceX në samitin e G20 në Karolinën e Veriut në vitin 2026, sipas Ladbible.
“Brenda dhjetë vjetësh, do të thoja se do të ketë mbi një miliard robotë humanoide. Produktiviteti i secilit robot ndoshta do të jetë pesë herë më i lartë se produktiviteti i një njeriu”, deklaroi Musk.
Këto janë 40 profesionet më të ekspozuara ndaj ndikimit të inteligjencës artificiale
Vitin e kaluar, Microsoft publikoi një listë prej 40 profesionesh për të cilat ka ekspozimin më të madh ndaj ndikimit të inteligjencës artificiale. Është e rëndësishme të theksohet se lista tregon se sa e aftë është IA për të kryer detyra të caktuara të vështira brenda profesioneve të caktuara, dhe jo se mund të marrë përsipër në mënyrë të pavarur të gjithë punën.
Profesioni
Ekspozimi ndaj Inteligjencës Artificiale:
Përkthyes dhe interpretues 98%
Historianë 91%
Matematikanë 91%
Korrektorë 91%
Programues të makinave automatike 90%
Shkrimtarë dhe autorë 85%
Asistentë statistikash 85%
Përfaqësues shitjesh 84%
Hartues teknikë 83%
Gazetarë 81%
Personel shërbimi për pasagjerët 80%
Operatorë telefonikë 80%
Redaktorë 78%
Edukatorë të menaxhimit të fermave dhe familjeve 77%
Shkencëtarë politikë 77%
Analistë të të dhënave 77%
Gjeografë 77%
Spikerë dhe radio 74%
Nëpunës ndërmjetësimi 74%
Zhvillues uebi 73%
Përfaqësues të shërbimit ndaj klientit 72%
Nëpunës hapjeje llogarish 72%
Nëpunës shitjeje biletash dhe turizmi 71%
Analistë tregu 71%
Portierë 70%
Mësues biznesi 70%
Këshilltarë financiarë personalë 69%
Mësues ekonomie 68%
Analistë menaxhimi 68%
Operatorë të centraleve telefonike 68%
Operatorë telemarketingu 66%
Reklamues dhe agjentë shitjesh reklamash 66%
Arkivistë 66%
Operatorë komunikimi për sigurinë publike 66%
Bibliotekarë dhe mësues të shkencave të informacionit 65%
Promovues dhe demonstrues produktesh 64%
Modelistë 64%
Specialistë të Marrëdhënieve me Publikun 63%
Nëpunës sportelesh dhe qiraje 62%
Mikpritës dhe zonja pritëse 60%