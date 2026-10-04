Blerësit e modeleve iPhone 18 Pro raportojnë një problem të pazakontë

Përdoruesit e iPhone 18 Pro raportojnë kërcitje dhe klikime nga altoparlanti.
Pronarët e modeleve të reja iPhone 18 Pro po raportojnë në forumet online një problem të pazakontë: kërcitje dhe klikime që vijnë drejtpërdrejt nga altoparlanti i telefonit. Problemi është raportuar si në modelin Pro, ashtu edhe në versionin më të madh Pro Max.
Për momentin nuk dihet nëse bëhet fjalë për një problem harduerik apo një gabim softuerik. Situata është komplikuar edhe më shumë nga fakti se disa përdorues kanë marrë pajisje zëvendësuese, por kanë hasur të njëjtin problem.
Përshkrimi i problemit ndryshon nga një përdorues te tjetri. Disa thonë se dëgjojnë një trokitje ose kërcitje shumë të lehtë pothuajse vazhdimisht, ndërsa te të tjerë tingulli shfaqet vetëm gjatë veprimeve të caktuara.
Sipas raportimeve, problemi mund të dëgjohet gjatë një telefonate të zakonshme, gjatë lëvizjes nëpër faqet e internetit ose gjatë shkrimit në tastierë.
Disa përdorues kanë arritur ta shkaktojnë tingullin edhe duke aktivizuar dhe çaktivizuar “Airplane Mode”, ose duke ndryshuar papritur ndriçimin e ekranit. Kjo mund të tregojë se problemi nuk lidhet drejtpërdrejt vetëm me riprodhimin e zërit.
Apple ka publikuar tashmë përditësimin iOS 27.0.1, i cili rregullon disa probleme të hershme pas lansimit të telefonave të rinj, por ky version nuk përfshin një rregullim për problemin konkret me altoparlantin.
Raportimet e përdoruesve pas instalimit të përditësimit të fundit tregojnë se kërcitjet dhe trokitjet e rastësishme vazhdojnë të shfaqen në disa pajisje.
Madje, disa përdorues që e kanë kthyer telefonin në dyqan dhe kanë marrë një pajisje krejtësisht të re kanë konstatuar se i njëjti problem përsëritet.
Kjo nuk dëshmon domosdoshmërisht se bëhet fjalë për një defekt harduerik të prodhimit, por tregon se zëvendësimi i pajisjes nuk e zgjidh problemin në të gjitha rastet.
Nëse shkaku është softuerik, Apple mund ta zgjidhë problemin përmes një përditësimi të ardhshëm. Nëse rezulton se problemi lidhet me altoparlantin ose komponentë të tjerë të telefonit, do të nevojitet një zgjidhje tjetër.
Apple deri tani nuk ka komentuar për këtë problem.