BMW 850ci është një magnet për sytë

BMW Seria 8 E31 vazhdon të gëzojë status special 30 vjet pasi doli në treg dhe një shembull interesant tërhoqi vëmendjen e shfaqjes SEMA muajin e kaluar.

Kjo Seria 8 është një model 850ci që filloi jetën e tij si çdo tjetër, por pësoi ndryshime rrënjësore gjatë një periudhe tre mujore për të qenë gati për këtë ngjarje. Tani duket më moderne, por edhe më agresive se më parë.

Modifikimi më i rëndësishëm është kompleti i trupit Pandem i cili përfshin harqe më të gjera të rrotave të përparme dhe të pasme, një spoiler të theksuar të buzës së përparme, pragje të zgjatura dhe një spoiler të fiksuar të pasëm. Kompleti i trupit nuk do t’i pëlqejë të gjithëve, por shumë do të thonë se i përshtatet sërish Serisë 8.

Trupi është i stolisur me foli me ngjyra BMW M.

BMW dikur shiti 850ci me disa motorë, fillimisht me një motor V8 atmosferik 4.0 litra që zhvillonte 282 kuaj fuqi dhe 400 Nm çifte rrotulluese, më pas me një motor 4.4 litra V8 që jepte 282 kuaj fuqi dhe 420 Nm, dhe disa modele tjera të 850ci ishin gjithashtu të disponueshëm me një motor 5.0 litërsh V12 me 296 kuaj fuqi dhe 450 Nm dhe një motor 5.4 litra V12 që ofronte 322 kuaj fuqi dhe 490 Nm çift rrotullues.