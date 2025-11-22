BMW M e prodhuar për herë të parë del në shitje

Vetura e parë BMW M në prodhim në histori është në shitje.
Nëse bëhet pyetja se cila ishte vetura e parë BMW M e prodhuar, ka të ngjarë të vijojnë disa përgjigje të ndryshme.
Disa thonë se është një M1, të tjerë thonë se është një 530 MLE nga viti 1976, e lansuar dy vjet para superveturës së lartpërmendur, por hyn në lojë një model edhe më i vjetër, 3.0 CSL.
BMW 3.0 CSL është një version garash i modelit të bukur E9, i cili u shfaq në vitin 1973, një vit pas themelimit të BMW Motorsport GmbH.
Fillimisht u ndërtuan 21 shembuj.
Shasia E9/R1 ishte automjeti i parë i përfunduar dhe tani ofrohet për shitje.
Është prodhuar midis fundit të vitit 1972 dhe fillimit të vitit 1973 si një automjet testimi dhe zhvillimi për ekipin e fabrikës.