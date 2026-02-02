BMW M4 Competition dhe Ford Mustang Dark Horse matin forcat

Vijat e drejta janë ndërtuar për makina të shpejta. Por si ia dalin të njëjtat makina frenimit të fortë, një kthesë të fortë dhe pastaj një garë me rrokullisje?
Kjo është ajo që synon të zgjidhë një garë me tërheqje në formë U, dhe po kemi një shans të shohim se si një Ford Mustang Dark Horse me superkarikues përballë M4 Competition të BMW-së.
Të dyja makinat sjellin specifikime serioze, shumë fuqi dhe më shumë të përbashkëta nga sa mund të prisni. Megjithatë, në pistë, janë ndryshimet ato që kanë rëndësi.
Gara e parë përcakton menjëherë tonin. M4 Competition me motor RWD niset me shpejtësi dhe hap një epërsi komanduese prej dy deri në tre makinash në gjatësi përpara se Mustang të mund ta kalojë plotësisht fuqinë e tij në rrotat e pasme.
Megjithatë, deri në fund të çerek miljes së parë, hendeku tashmë po zvogëlohet.
Dark Horse ecën përsëri brenda një gjatësie të vetme makine përpara se të dyja makinat të frenojnë me forcë. Këtu ndryshojnë gjërat. Stabiliteti superior i frenimit i Ford e sjell atë në nivel me BMW-në, dhe të dyja makinat zhyten në kthesën në formë U njëkohësisht.
Në dalje të kthesës, Mustang kapet i pari. Pasi e bën këtë, motori V8 me 5.0 litra me superkompresor e shtrin veten. Deri në fund të çerek miljes së dytë, Dark Horse i ka kthyer gjërat, duke arritur një fitore të pastër me dy makina gjatësie, me ventilatorin e tij që ‘bërtet’ gjatë gjithë rrugës.
Gara e dytë zhvillohet pothuajse njësoj, vetëm më me vendosmëri. BMW edhe një herë e godet fort dhe merr epërsinë e hershme, por këtë herë Mustang e kthen atë përpara se të arrijnë në zonën e frenimit.
Që nga aty, është déjà vu. Ford frenon më vonë, rrotullohet më me siguri gjatë kthesës U dhe del përpara. Rezultati përfundimtar është një fitore e qartë dhe e pakontestueshme. Por si ia doli makina me kalë të shkatërronte një nga makinat më të mira të Gjermanisë?
Në letër, përballja duket pothuajse e padrejtë. Njerëzit në Edmunds e kanë pajisur këtë motor Dark Horse me superkompresor, kështu që tani ai ka 810 kuaj fuqi (604 kW) krahasuar me BMW-në standarde prej 503 kuaj fuqi.
Pavarësisht se peshon më shumë 1,870 kg, raporti për kuaj fuqi i Ford-it e tejkalon lehtësisht atë prej 7.49 të M4-së.
Sigurisht, kjo lloj fuqie ka një kosto. Çmimi i Mustang Dark Horse rritet në 90,111 dollarë siç është testuar me kompresorin e instaluar, megjithëse ende e ul shifrën prej 108,945 dollarësh të BMW-së me një diferencë të konsiderueshme prej gati 19,000 dollarësh.
Nga baza në bazë, Ford fillon me rreth 59,000 dollarë, ndërsa M4 Competition fillon mbi 84,000 dollarë. BMW-ja rikthehet nga vija e nisjes, duke arritur shpejtësinë 0-100 km/orë (96 km/orë) në 3.7 sekonda krahasuar me 3.9 sekondat e Fordit. Por gjatë një çerek milje, Mustang e kalon me një kalim prej 11.4 sekondash me 208 km/orë, duke e tejkaluar BMW-në me 200 km/orë (11.6 sekonda).
Aty ku Dark Horse dallohet vërtet janë kthesat. Ai ka një kontroll anësor marramendës prej 1.33 g, krahasuar me 1.18 g të BMW-së, dhe ky avantazh duket në kronometër. Koha më e mirë në përgjithësi? Ford me 32.9 sekonda, me BMW-në që mbetet pas me 33.7 sekonda.