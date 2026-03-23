BMW planifikon të mbajë motorët V8 dhe me gjashtë cilindra

BMW ka konfirmuar se motorët e saj tradicionalë me gjashtë cilindra në rresht dhe motorët V8 do të mbeten pjesë e gamës së modeleve.
Megjithatë kompania ka nevojë t’i modifikojë ato për të përmbushur standardet e reja të emisioneve Euro 7.
Këta motorë përbëjnë një pjesë të rëndësishme të identitetit të markës, veçanërisht në modelet me performancë të lartë si M5, X5 M, X6 M, X7 M60i dhe M8 (për V8‑in) dhe modele si M240i dhe M3 CS (për motorin me gjashtë cilindra).
Megjithatë, për shkak të kërkesave më të rrepta të Euro 7, BMW ka bërë disa kompromisa teknike: fuqia maksimale e motorit V8 në modelin M5 është reduktuar nga rreth 430 kW në 400 kW, por kjo është zbutur me një rritje të fuqisë nga sistemi elektrik hibrid, duke ruajtur kështu performancën e përgjithshme.
BMW thekson se do të vazhdojë të prodhojë motorë me djegie të brendshme për sa kohë të ketë kërkesë nga tregu, por nëse tregu kalon masa drejt automjeteve elektrike, e ardhmja e këtyre motorëve mund të rishikohet.