Audi A8 i ri mund të prodhohet në fabrikën e Porsche

Zgjedhja e Leipzigut nuk është e rastësishme. Fabrika e Porsche-s në këtë qytet prodhon tashmë Panamera-n dhe Macan-in, ndërsa linjat e prodhimit janë përshtatur për montimin e automjeteve me sisteme të ndryshme të lëvizjes.
Ky fleksibilitet do të ishte i rëndësishëm nëse Audi planifikon të ofrojë gjeneratën e ardhshme të A8 me motorë me benzinë, versione hibride dhe variante plotësisht elektrike.
Përdorimi i një platforme të përbashkët me gjeneratën e ardhshme të Panamera-s do të përfaqësonte një ndryshim të rëndësishëm strategjik. Bashkëpunimi mes limuzinës së Audi-t dhe teknologjisë së Porsche-s do t’i mundësonte grupit Volkswagen të ndante kostot e larta të zhvillimit mes disa modeleve, gjë veçanërisht e rëndësishme në një kohë kur investimet për projekte të mëdha po përballen me kufizime buxhetore.
Më herët ishte spekuluar se pasardhësi i Audi A8 do të vinte në fund të kësaj dekade. Megjithatë, planet kanë ndryshuar disa herë, ndërsa Audi ka vlerësuar kërkesën e tregut dhe madhësinë e investimeve të nevojshme.
Fakti që këtë herë negociatat janë konfirmuar nga vetë Porsche i jep më shumë peshë çështjes, krahasuar me deklaratat e mëparshme të paqarta të Audi-t për të ardhmen e modelit.
Megjithatë, ende nuk dihet nëse prodhimi do të zhvendoset në Leipzig, do të zgjidhet një lokacion tjetër apo negociatat do të vazhdojnë pa një vendim përfundimtar.