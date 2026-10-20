Modelet e inteligjencës artificiale mund të përhapen vetë në pajisjet inteligjenteModelet më të vogla të inteligjencës artificiale mund të arrijnë deri në fund të vitit 2026 aftësinë për t’u përhapur në mënyrë autonome në pajisjet e lidhura me internetin, përfshirë televizorët inteligjentë dhe pajisjet shtëpiake. Kështu vlerësojnë studiuesit e kompanisë Anthropic në një hulumtim të ri.
Sipas studiuesve, ky skenar ende nuk është realizuar plotësisht, por eksperimentet tregojnë se disa modele të inteligjencës artificiale tashmë mund të kryejnë shumicën e hapave të nevojshëm për t’u instaluar në pajisje të tjera pa ndërhyrjen e njeriut.
Në hulumtimin e publikuar nga Anthropic, studiuesit William Zhou dhe Daniel Freeman paralajmërojnë se një sistem keqdashës i inteligjencës artificiale mund të përhapet përmes një rrjeti pajisjesh me mbrojtje të dobët dhe të shfrytëzojë fuqinë e tyre kompjuterike për të funksionuar, pa pasur nevojë për qendra të mëdha të të dhënave.
Pajisjet si furrat inteligjente, televizorët me sistem Android dhe pajisjet e tjera të lidhura me internetin mund të bëhen pjesë e rrjeteve të tilla, veçanërisht nëse nuk kanë masa të mjaftueshme sigurie.
Anthropic paralajmëron se çaktivizimi i një sistemi të tillë mund të jetë i vështirë nëse ai shpërndahet në një numër të madh pajisjesh, pa pasur një pikë të vetme qendrore për ta ndalur.
Ndryshe nga viruset tradicionale kompjuterike, modelet e inteligjencës artificiale mund të përshtaten me pajisje të panjohura dhe të gjejnë mënyra për të funksionuar edhe në sisteme me të cilat nuk kanë ndërvepruar më parë.
Gjatë eksperimenteve, studiuesit vunë re gjithashtu se modelet që ruanin shënime për përpjekjet dhe gabimet e mëparshme përmirësonin aftësinë për t’u përshtatur me pajisje të reja.
Megjithatë, hulumtimi nuk dëshmon se aktualisht ekziston një sistem plotësisht autonom i inteligjencës artificiale që përhapet në mënyrë të pakontrolluar në internet.
Studiuesit theksojnë se përhapja e sistemeve të tilla do të linte gjurmë në trafikun e rrjetit, të cilat mund të ndihmonin në zbulimin dhe izolimin e pajisjeve të prekura.
Kompania vlerëson se zhvillimi i këtyre aftësive mund të përshpejtohet gjatë muajve të ardhshëm, duke e bërë të domosdoshëm forcimin e masave të sigurisë në pajisjet e lidhura me internetin.