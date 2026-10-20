Meta lanson modele të reja të inteligjencës artificiale për të konkurruar me OpenAI dhe Anthropic

Meta ka lansuar dy modele të reja të inteligjencës artificiale ndërsa kompania e teknologjisë kërkon të konkurrojë më drejtpërdrejt me sistemet kryesore të zhvilluara nga OpenAI, Anthropic dhe Google.
Muse Wonder dhe Muse Wonder Full janë modelet më të afta të Meta-s deri më sot dhe janë të dizajnuara për agjentë personalë dhe profesionalë të IA-së, tha kompania në një njoftim të hënën.
Modelet mund të kryejnë detyra afatgjata, të përdorin kompjuterë dhe të punojnë në fusha të specializuara duke përfshirë ligjin, financat dhe shëndetësinë.
Meta tha se ato gjithashtu mund të trajtojnë projekte komplekse kodimi, t’ua delegojnë punën agjentëve më të vegjël të IA-së dhe të rikuperohen nga gabimet pa braktisur qëllimin origjinal.
Një nga karakteristikat e tyre kryesore, Memoria Aktive, i lejon IA-së të ruajë informacione të rëndësishme rreth një përdoruesi nëpër biseda të shumta dhe ta rikuperojë atë kur është e rëndësishme.
Një tjetër veçori, Fokusi Aktiv, ka për qëllim të mbajë një agjent të IA-së në punë kur has vështirësi duke provuar qasje alternative, duke u përshtatur me informacionin e ri dhe duke kërkuar sqarime kur është e nevojshme.
Meta tha se modelet mund të ndihmojnë përdoruesit të kryejnë detyra duke filluar nga kuptimi i një qiraje ose lundrimi në një kërkesë sigurimi deri te analizimi i financave dhe ndërtimi i një aplikacioni.
Muse Wonder tani është i disponueshëm për zhvilluesit përmes Meta Model API dhe mjetit të programimit Muse Code të kompanisë.
Muse Wonder Full, më i aftë, është i disponueshëm përmes abonimeve me pagesë të Muse Code, me plane që fillojnë nga 50 dollarë në muaj për qasje në modelet më të përparuara të Meta-s.
Muse Wonder më vonë do të përfshihet në asistentin personal Muse të Meta-s, fillimisht për abonentët.
Meta publikoi rezultate krahasuese që thanë se modelet përputhen ose i tejkalojnë disa sisteme nga OpenAI dhe Anthropic në detyra të zgjedhura të kodimit, kujtesës dhe profesionale.
Performanca më e gjerë e modeleve do të duhet të vlerësohet ende përmes testimit të pavarur.
Kompania tha se e trajnoi familjen Wonder për të mbrojtur informacionin privat, për të refuzuar ndihmën me aktivitetin e dëmshëm dhe për të forcuar mbrojtjen kundër sulmeve kibernetike.
Një raport më i detajuar i sigurisë pritet të publikohet më vonë.
Lëshimi është pjesë e shtytjes më të gjerë të Meta-s drejt asaj që drejtori ekzekutiv Mark Zuckerberg e ka përshkruar si “superinteligjencë personale”, sisteme IA të afta për të kuptuar qëllimet, preferencat dhe nevojat afatgjata të përdoruesve.