BMW Z4 rikthehet për një lamtumirë speciale

BMW Z4 ka përfunduar prodhimin, por modeli po rikthehet për një lamtumirë të veçantë nga Bovensiepen Automobile, kompania e njohur më parë si Alpina.
Bazuar në Z4 M40i, Bovensiepen Spider merr një dizajn të rishikuar dhe më shumë fuqi.
Motori 3.0-litërsh B58 prodhon 435 kuaj fuqi, duke e çuar makinën nga 0 në 100 km/h për 4.2 sekonda dhe në një shpejtësi maksimale prej 295 km/h.
Do të prodhohen vetëm 99 ekzemplarë, ndërsa çmimi nis nga 115,500 euro në Gjermani.
Edhe pse një BMW M4 Convertible ofron më shumë performancë dhe katër vende për një çmim të ngjashëm, Spider synon diçka tjetër: ekskluzivitetin dhe një lamtumirë speciale për Z4.