Borell: BE-ja duhet të flasë me talibanët

Shefi i Politikës së Jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell ka thënë se BE -ja duhet të flasë me talibanët, sepse ata kanë fituar luftën në Afganistan.

Në një konferencë për shtyp ai ka deklaruar se BE -ja donte të evakuonte rreth 400 afganë që kishin punuar me sindikatën, por pa folur me talibanët ky mision do të ishte i vështirë.

Borrell ka shtuar se Spanja do të veprojë si qendër për t’i marrë afganët para se vendet e tjera të BE t’i pranojnë dhe se Brukseli duhet të përfshihet në një dialog me talibanët sa më shpejt të jetë e mundur, shkruan oranews.

Ai gjithashtu, ka theksuar se ndërhyrja në Afganistan kishte dështuar në qëllimin e saj dytësor të krijimit të kombit, duke kundërshtuar Presidentin amerikan Joe Biden, i cili ka deklaruar të hënën se krijimi i kombit nuk ishte kurrë një objektiv.