Pesë ushqime që mund të ndikojnë në përthithjen e vitaminës D

Disa ushqime mund të ndikojnë në mënyrën se si trupi përthith ose përdor vitaminën D, sidomos kur ajo merret në formën e suplementit.
Mes tyre përmenden ushqimet shumë të pasura me fibra, të cilat sipas disa studimeve mund të ulin përthithjen e vitaminës D. Në këtë grup bëjnë pjesë bishtajoret, drithërat integrale, perimet, arrat dhe farat.
Edhe ushqimet e pasura me fitosterole, si disa vajra, arra dhe fara, mund të ndikojnë në përdorimin e vitaminës D. Megjithatë, provat për këtë efekt te njerëzit janë ende të kufizuara.
Kafeja dhe pijet me kafeinë janë një tjetër grup që lidhet me nivele më të ulëta të vitaminës D në disa studime, veçanërisht te personat që konsumojnë sasi të mëdha.
Në listë përfshihen edhe pijet e gazuara dhe të ëmbla, konsumi i lartë i të cilave është lidhur me nivele më të ulëta të vitaminës D.
Ndërkohë, ushqimet me fitate dhe oksalate, si spinaqi, bajamet, panxhari dhe hikërrori, nuk pengojnë drejtpërdrejt vitaminën D, por mund të ulin përthithjen e kalciumit, i cili punon së bashku me vitaminën D për shëndetin e kockave.
Ekspertët theksojnë se këto ushqime nuk kanë pse të eliminohen nga dieta. Për përthithje më të mirë, vitamina D mund të merret me një vakt që përmban yndyra të shëndetshme, ndërsa suplementet mund të ndahen në kohë nga kafeja ose vaktet shumë të pasura me fibra.