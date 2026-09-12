Pirja e pijeve shumë të nxehta mund të trefishojë rrezikun e kancerit

Një studim me gati një milion njerëz ka gjetur prova të reja që sugjerojnë se pirja e kafesë dhe çajit të nxehtë përvëlues mund të rrisë ndjeshëm rrezikun e një personi për t’u prekur nga kanceri në ezofag.
Pirja e këtyre pijeve shumë të nxehta, në vend që të jenë të ngrohta, shoqërohet me një rrezik trefish më të lartë të kancerit të ezofagut, sipas studimit të kryer në Mbretërinë e Bashkuar dhe të botuar të martën në International Journal of Cancer .
Zbulimi vlen konkretisht për karcinomën me qeliza skuamoze të ezofagut (SCC), forma më e zakonshme e kancerit të ezofagut në mbarë botën.
Ezofagu, i njohur edhe si tubi ushqimor, është një tub muskulor që kalon ushqimin dhe pijet nga goja në stomak, shkruan CNN.
Globalisht, pati rreth 604,000 raste të reja të kancerit të ezofagut dhe rreth 544,000 vdekje nga kanceri i ezofagut në vitin 2020, sipas agjencisë së kancerit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Agjencisë Ndërkombëtare për Kërkime mbi Kancerin (IARC). Agjencia vlerëson se rastet globale do të rriten me më shumë se 50%, në pothuajse një milion raste të reja në vit deri në vitin 2040.
Në Mbretërinë e Bashkuar, ka rreth 9,500 raste të reja çdo vit, sipas Cancer Research UK . Megjithatë, rreth 14% e rasteve të reja të SCC ezofageale në vend mund të shmangeshin nëse individët do të pinin çajrat dhe kafetë e tyre në temperatura më të ulëta, thanë studiuesit nga Universiteti i Oksfordit në Mbretërinë e Bashkuar në studimin, i cili është më i madhi i këtij lloji.
Studiuesit analizuan të dhëna nga gati 980,000 të rritur të moshës së mesme në Mbretërinë e Bashkuar, të cilëve iu bënë pyetje në lidhje me zakonet e tyre të konsumit të pijeve të nxehta, duke përfshirë nëse preferonin pijet e tyre “shumë të nxehta”, “të nxehta” ose “të ngrohta” ose nëse “nuk pinin pije të nxehta” ose “preferonin të mos përgjigjeshin”.
Ata u pyetën gjithashtu se sa pije të nxehta konsumonin çdo ditë, me mundësinë për të zgjedhur “më pak se 6 pije të nxehta në ditë” ose “6 ose më shumë pije të nxehta në ditë”.