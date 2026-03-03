Bota e jeton moshën e çmendurisë!

Regjimi i ajatollahëve nuk e mori në qafë vetëm popullin iranian; ai nxiti konflikte ku humbën jetën mijëra fëmijë myslimanë të popujve të tjerë të Lindjes së Mesme.
Mirëpo është shumë perverse kur sheh e dëgjon se Izraeli i Netanjahut – i atij që kreu gjenocidin në Gazë – do t’ia sjellë “lirinë” një populli me kulturë dhe traditë aq të lashtë sa vetë shkëmbinjtë e Persisë.
Por jetojmë në një botë ku rregullat nuk vlejnë më, në një botë që po kalon moshën e çmendurisë së vet, ku asgjë nuk shpjegohet më me kodekse ndërkombëtare apo me parime njerëzore, por vetëm me logjikën e xhunglës – ku luani nuk e pyet për asgjë lepurin.
Prandaj mos pyesni çfarë po ndodh në Iran, në Gazë, në Lindjen e Mesme, në Jemen, në Ukrainë…, sepse ende nuk ka lindur njeri që mund ta shpjegojë çmendurinë.
Kim Mehmeti