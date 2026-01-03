​Bota ka një mbret të ri të automjeteve elektrike

Në vitin 2011, drejtori ekzekutiv i Teslës, Elon Musk, e quajti prodhuesin kinez të automjeteve elektrike BYD një konkurrent. Por rreth 14 vjet më vonë, BYD e mundi pionierin amerikan të automjeteve elektrike në lojën e vet.
Gjigandi kinez i makinave e ka tejkaluar Teslën si shitësi më i madh në botë i automjeteve elektrike, sipas të dhënave të vitit 2025 të publikuara nga dy rivalët këtë javë.
BYD njoftoi të enjten se kishte shitur 2.26 milionë automjete elektrike, gati 28% më shumë se në vitin 2024. Ndërkohë, Tesla raportoi të premten një vit të dytë radhazi me rënie të shitjeve: Dorëzimet ranë me 8.6% në vetëm 1.6 milionë, duke shënuar rënien më të madhe vjetore në historinë e kompanisë, shkruan CNN.
BYD arriti ta tejkalonte Teslën edhe pse automjetet e saj elektrike nuk janë në dispozicion për blerje në Amerikë, ndërsa Kina është tregu i dytë më i madh i Teslës.
Në tremujorin e katërt, shitjet e Teslës arritën në rreth 418,000, 15.6% më pak se një vit më parë dhe një rënie edhe më e ndjeshme nga shitjet rekord globale në tremujorin e tretë, kur shoferët amerikanë nxitonin të blinin automjete elektrike përpara se një kredi tatimore prej 7,500 dollarësh të skadonte më 1 tetor.
Ndryshe nga prodhuesit e tjerë të makinave, Tesla nuk raporton shitjet e saj sipas tregut, duke ofruar vetëm shifra globale, por tregu amerikan është përgjegjës për gati gjysmën e të ardhurave të saj, sipas raporteve të kompanisë. Raportet nga prodhuesit e tjerë të makinave të hënën ka të ngjarë të tregojnë gjithashtu shitje të dobëta të automjeteve elektrike në SHBA në tre muajt e fundit të vitit 2025.