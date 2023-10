“Bota po nënshkruan urdhrin e vdekjes” të njerëzve të plagosur të Gazës

Ahmad al-Kahlout, drejtor i mbrojtjes civile të Gazës, ka kërkuar ndihmë ndërkombëtare për të marrë karburant në spitalet e mbingarkuara pas sulmit të fundit izraelit me shumë të vrarë dhe të plagosur në kampin e refugjatëve Jabalia.

“Shtratët nuk mjaftojnë, të vdekurit dhe të plagosurit janë në dysheme. Ne nuk mund të garantojmë trajtim për askënd. Pa karburant, operacionet tona do të ndalen plotësisht. Pacientët e terapisë intensive, pacientët me probleme me veshka do të humbasin të gjithë jetën. Bota po nënshkruan urdhër-vdekjen e këtyre njerëzve”, tha al-Kahlout për Al Jazeera.