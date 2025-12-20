Brabus ndërton G-Class Cabrio-n më të ‘çmendur’

Mercedes po punon për një G-Class Cabrio të ri. Megjithatë, nëse mezi prisni, Brabus ju mbështet pasi ka zbuluar 800 dhe 800 XL Cabrio të ri.
Bazuar në Mercedes-AMG G63, të dyja janë të pajisura me një çati të butë të tërheqshme “shumë komplekse”, që përbëhet nga mbi 500 komponentë të bërë me porosi.
Kjo është një sasi marramendëse, por çatia me dy pjesë hapet dhe mbyllet në 20 sekonda me shtypjen e një butoni.
Blerësit do të gjejnë gjithashtu një dritare të pasme prej xhami të ngrohur.
Konvertimi ishte më i lehtë për t’u thënë sesa për t’u bërë pasi modeli përmban një kornizë të përforcuar të xhamit dhe një hark prej fibrash karboni, i cili “siguron që kontura e çatisë të mbetet e pandryshuar edhe në shpejtësi të larta”.
Cabrio gjithashtu përmban një shufër rrotulluese të pasme, si dhe një mbulesë të butë të çatisë, e cila ndihmon në mbrojtjen e çatisë kur ajo është e ulur për periudha të gjata kohore.
Duke lënë mënjanë çatinë e butë, modeli 800 është pajisur me një kapak të personalizuar të pasmë dhe një komplet karrocerie Widestar.
Ato shoqërohen nga fellne Monoblock ZM 24-inç që janë të mbështjella me goma me performancë të lartë Hankook Ventus S1 Evo ZX.
Modeli gjithashtu ka amortizatorë sportivë që ulin lartësinë e udhëtimit me 0.8 deri në 1.6 inç (20-40 mm).
Përmirësimet shtrihen në kabinë pasi ka një interier lëkure të personalizuar me leva ndërrimi marshësh me fibra karboni, si dhe një sistem Airscarf.
Ka gjithashtu zbukurime me fibra karboni dhe shumë logo Brabus.
Fuqia sigurohet nga një motor V8 4.0 litërsh me dy turbo që është akorduar për të prodhuar 789 kuaj fuqi.
Është i lidhur me një transmision automatik me nëntë shpejtësi dhe një sistem tërheqjeje në të katër rrotat, i cili i mundëson modelit të përshpejtojë nga 0-100 km/orë në katër sekonda, përpara se të arrijë një shpejtësi maksimale të kufizuar elektronikisht prej 240 km/orë.
800 XL është i ngjashëm, por është projektuar për të përballuar më shumë se klubet në Monte Karlo.
Si rezultat, është pajisur me një sistem pezullimi të boshtit portal të ndërtuar posaçërisht që siguron 480 mm lartësi nga toka.
Modeli gjithashtu ka fellne më të vogla 22 inç të veshura me gomë për të gjitha terrenet.
Ndryshimet kanë një ndikim në performancë pasi përshpejtimi në 100 km/orë zgjat 4.6 sekonda. Po kështu, shpejtësia maksimale bie në 210 km/orë.
Prodhimi do të jetë i kufizuar në 50 njësi secila dhe çmimi për 800 fillon nga rreth 877,350 dollarë (761,500 euro).
800 XL i paraqitur këtu kushton 1 milion dollarë (887,600 euro), por çmimi juaj do të varet nga opsionet dhe pajisjet.