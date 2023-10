Brigadat Qassam kërcënojnë të ekzekutojnë robërit izraelitë

Brigadat Qassam të Hamasit kanë kërcënuar se do të ekzekutojnë robërit izraelitë nëse Izraeli vazhdon të bombardojë dhe vrasë civilët në Gaza.

“Çdo shënjestrim i civilëve të pafajshëm pa paralajmërim do të përballet me keqardhje duke ekzekutuar një nga robërit në paraburgimin tonë dhe ne do të detyrohemi ta transmetojmë këtë ekzekutim”, tha Abu Obeida, një zëdhënës i Brigadave Qassam të Hamasit.

"Na vjen keq për këtë vendim, por mbajmë përgjegjësinë për këtë armikun sionist [Izraelin] dhe udhëheqjen e tyre", tha ai.