Britani e Madhe, mbyllen shkollat dhe anulohen fluturimet për shkak të dimrit të ashpër

Kushtet nga reshjet e borës dhe akullit kanë detyruar mbylljen e qindra shkollave në të gjithë Skocinë, Uellsin dhe Irlandën e Veriut, ndërsa ndërprerjet e udhëtimit kanë prekur pjesë të mëdha të Mbretërisë së Bashkuar, transmeton Anadolu.
Paralajmërimet e motit për borë të madhe janë në fuqi në Skocinë veriore, sipas shërbimit kombëtar meteorologjik Met Office.
Rrugët janë bërë të pakalueshme në disa zona, me shërbime treni dhe fluturime të anuluara.
Matthew Lehnert, një meteorolog kryesor i Met Office, tha se kushtet e rënda po përkojnë me javën e parë të plotë të punës së vitit.
“Ndërsa fillojmë javën e parë të plotë të punës së vitit, përballemi me një sërë rreziqesh të motit dimëror me reshje bore dhe akull”, tha ai.
Ai shtoi se kushtet në vende të tjera të Mbretërisë së Bashkuar do të mbeten sfiduese.
Moti i ftohtë ka shkaktuar gjithashtu paralajmërime shëndetësore. Agjencia e Sigurisë Shëndetësore e Mbretërisë së Bashkuar (UKHSA) ka lëshuar alarme të kuqe për të ftohtin për Anglinë deri më 6 janar.
Agostinho Sousa, kreu i Ngjarjeve Ekstreme dhe Mbrojtjes së Shëndetit në UKHSA, u bëri thirrje njerëzve të kenë kujdes për ata që janë në rrezik.
“Ndërsa moti i ftohtë fillon, është jetike të kontrolloni miqtë, familjen dhe fqinjët që janë më të prekshëm”, tha ai.