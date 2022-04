Britani e Madhe, vrasje e katërfishtë në Londër

Katër persona u qëlluan me thikë në një sulm në jug të Londrës, raporton Anadolu Agency (AA).

Policia ka hyrë në banesë pranë stacionit hekurudhor South Bermondsey, ku ka gjetur katër persona me plagë me thikë.

Ata u dërguan në spital, ku stafi mjekësor në shërbimet e urgjencës i shpalli të vdekur pas mbërritjes.

Më vonë, një i dyshuar për krimin u kap dhe u dërgua në stacion policie në Londrën Jugore.

Policia Metropolitane ka nisur një hetim për rrethanat e vrasjes dhe të afërmit e viktimave janë informuar për vdekjen e tyre. /aa

Ch Supt Wingrove described it as a “terrible incident” and confirmed more police officers would be patrolling around South Bermondsey in the coming days. Scotland Yard’s Murder Squad has launched an investigation, and anyone with information is urged to contact the police. pic.twitter.com/p4zpUZ9z5o

