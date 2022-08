Brokoli dhe lakra, dy super-perime

Brokoli dhe lakra, dy perime mjaft të rëndësishme, jo vetëm të shijshme, për t’u gatuar, por për shkak edhe të vlerave ushqyese që përbëjnë shtojnë arsyet për t’u konsumuar akoma më shumë.

Në mënyrë të veçante, brokoli këshillohet t’i shtohet listës së ushqimeve, pasi ndihmon në heqjen e radikalëve të lira dhe toksinave nga trupi si acidi urik, duke pastruar gjakun dhe mbajtur larg probleme që lidhen me toksinat si skuqjen.

Ndërsa konsumimi i lakres ndihmon për të ruajtur integritetin e lëkures, për shkak se është një antioksidant me yndyra të ngopura. Gjithashtu, lakra mund të ndihmojë si ilaç në shumë mangësi.

Brokoli është luftuesi natyror për shumë lloje të kancerit, duke përfshirë kancerin e gjirit, kancerin e mitrës, kancerin e prostatës, kancerin e organëve të brendshme si mushkëritë, mëlçinë, zorrën e trashë, veshkat etj., shkruan EO.

Por brokoli është veçanërisht i mirë për kancerin e gjirit dhe kancerin e mitres, sepse ai heq estrogjenin shtesë nga trupi. Kjo për shkak të pranisë së fortë antikancerogjene si sulfora-phane, dindolylmethane, beta-karotenë, selen dhe vitamina të tjera si-vitamine C, vitaminë A dhe vitaminë E, zink, kalium dhe disa amino, të cilat janë efikase kundër agjentëve kancerogjene.

Efekt detoksikues

Prania e vitaminës C, sulfurit dhe disa aminoacideve e bëjnë brokolin një detoksikues shumë të mirë. Ai ndihmon në heqjen e radikalëve të lira dhe toksinave nga trupi si acidi urik duke pastruar gjakun dhe mbajtur larg probleme që lidhen me toksinat si skuqjen, artritin, reumatizmat, calculi i veshkave, sëmundje të lëkurës si ekzeme dhe acarime etj.

Çrregullimet në stomak

Brokoli është shumë i pasur me fibra dhe mund të kurojë pothuajse të gjitha çrregullimet e stomakut me shërimin e kapsllekut sepse kapslleku është rrënja e pothuajse të gjitha çrregullime në stomak. Fibrat formojnë pjesën më të madhe të ushqimit, ujit dhe ruajnë formën e zorrëve.

Magnezi dhe vitaminat të pranishme në brokoli kurojnë aciditetin për të lehtësuar tretjen e duhur dhe thithjen e ushqyësve nga ushqimi dhe zbutin barkun me uljen e inflamacionit.Kujdesi i lëkurës Për mbajtjen e lëkures tuaj të re dhe me shkelqim merita i takon antioksidantëve si beta karoteni, vitamines C dhe ndihmësave të tjerë si kompleksi i vitaminës B, vitaminës E (vitamina E i jep shkelqim lëkurës tuaj, flokëve dhe ngjall indet e lëkures), vitaminës A & K, acideve yndyrore omega 3, aminoacidëve dhe folatëve të pranishëm në brokoli.

Sëmundjet e zemrës

Përveç antioksidantëve të përmendur më lart, brokoli ka përmbajtje të larte në fibra, beta-karotene, acide yndyrore omega-3 dhe vitamina të tjera që ndihmojnë në uljen e kolesterolit të keq si dhe mbajnë zemren të funksionojë siç duhet duke rregulluar presionin e gjakut.

Kujdesi për sytë

Kryesisht zeaxanthin dhe pastaj Beta-karotene, vitamina A, fosfori dhe vitamina të tjera të tilla si C, B kompleks dhe E janë shumë të mira për shendetin e syrit. Këto substanca mbrojnë sytë kundër perdes së syrit si dhe riparimin e dëmëve nga rrezatimet UV. ImunitetiSubstancat përgjegjëse për ngjyren e gjelbert tek brokoli, vitamina C, beta-karoteni,si dhe vitaminat e minerale të tjera si seleni, bakri, zinku, fosfori etj, forcojnë sistemin imunitar si dhe na mbrojnë nga infeksionet e shumta.

Shëndeti i kockave

Duke qënë shumë i pasur me kalcium dhe vitamina të tjera të tilla si, zinku magnezi dhe fosfori, të hahet brokoli është shumë i dobishëm veçanerisht për femijet, të moshuarit dhe gratë shtatzëna ose nënat në gjidhënie, sepse këta njerëz janë më të prirë për osteoporozen, dobësimin e kockave, dhëmbëve, etj, nga mungesa e kalciumit.

USHQIM THELBËSOR PËR SHTATZËNA

Brokoli është ushqim thelbësor për shtatzënat sepse është i pasur me proteina, kalcium, vitamina, antioksidant, detoksifikues, hekur, fosfor të cilët e bëjnë një komponent ideale për dietat. Duke qënë i pasur me fibra, brokoli gjithashtu mban larg kapsllekun i cili është shumë i zakonshëm gjatë shtatzënisë.

Tensioni i lartë

Një mineral i rëndësishem, kromi, gjëndet me bollek tek brokoli,i cili ndihmon në funksionimin e duhur të insulines dhe rregullon sheqerin në gjak duke bërë edhe rregullimin e presionit të gjakut gjithashtu. Vitaminat, të cilat e bëjnë sistemin tonë të funksionojë si duhet gjënden me bollek tek brokoli, së bashku me fibrat dhe acidet yndyrore omega-3 ndihmojnë në rregullimin e presionit të gjakut.

Anemia

Anemia është e lidhur direkt me mungesën e hekurit dhe disa proteinave. Brokoli është i pasur me të dyja dhe kështu formon një zgjidhje e shkëlqyer për anemi. Përbërësit e pranishëm në brokoli janë karbohidratet, omega-3 acide yndyrore, proteina, vitamine A, B kompleks, C dhe E, beta-karotene, kalcium, hekur, magnez, fosfor, krom, kalium mangan, glucoraphanin, diindolylmethane, zeaxanthin, ujë dhe fibra.

LAKRA

Një filxhan laker përmban 15 kalori. Ajo është një ushqim i shkëlqyer për njerëzit që janë në dietë. Lakra përmban Vitamina A, vitamine C, vitamine E, dhe Vitamina B. Secila prej këtyre lëndëve ushqyese është e vlefshme për trupin e njeriut. Vitamina A është e rëndësishme për lëkurë të shëndetshme dhe shikimin.

Vitamina B ndihmon për të nxitur metabolizmin e enërgjisë dhe ruan integritetin e indeve nervore në të gjithë trupin. Vitamina C është e rëndësishme në djegien e yndyrave dhe është një antioksidant. Së fundi, Vitamina E ndihmon për të ruajtur integritetin e lëkures për shkak se është një antioksidant me yndyra të ngopura.

Lakra mund të ndihmoje si ilaç në shumë mangësi. Kështu mangësia e vitaminës C mund të çojë në anemi, probleme me gingivet dhe dobësi e përgjithshme. Kjo mangësi dëmton sistemin imunitar dhe trupi është më i prekshëm ndaj infeksioneve dhe sëmundjeve. Lakra siguron një shumë të mirë të vitaminës C. Në fakt, ajo ka më shume Vitamina C se portokalli.

Me kaq shumë lëndë ushqyese, lakra është e këshillueshme për riparimin e trupit nga konsumi i përditshëm. Ajo është e dobishme në trajtimin e depresionit, ulcerave, kancerit të zorrëve dhe forcimin e sistemit imunitar. Një tjetër mangësi në të cilën lakra mund të ndihmoje është edhe mangësia e ushqimit të forte.

Ushqimi i fortë, i njohur ndryshe si fije dietetike, është pjese e bimëve që nuk është në gjëndje që të tretet. Ai mban ujë dhe përmirëson funksionin e zorrëve. Mungesa e fijeve dietetike në ushqime mund të çoje në kapsllëk.

Kapsllëku është shkaku kryesor i sëmundjeve te tilla si dhimbje koke, ulcera në stomak, tretje, kanceri i zorrëve, si dhe shumë probleme të tjera. Lakra është e pasur me fije dietetike. Ky është ushqim shumë i mirë për t’u ngrënë n.q.s ju vuani nga kapsllëku. Një mangësi në squfur mund të çojë në një sistem imunitar të dobësuar. E trupit është më pak efikas në luftimin e infeksioneve kur kjo mungon.

Lakra është e bollshme me squfur dhe mund të jetë shumë e dobishme në shërimin e plagëve. Squfurit është një tjetër lëndë ushqyese që është i rëndësishëm në shërimin e ulcerave në stomak. Lakra ndihmon për të pastruar gjakun dhe për të hequr radikalet e lira dhe acidin urik nga trupi. Radikalet e lira dhe acidi urik kanë në dorë të shkaktojnë artrit, reumatizëm dhe disa probleme të lëkurës, të tilla si ekzema. Lakra është gjithashtu e pasur me jod, një lëndë ushqyese jetike që ndihmon në funksionin e duhur të trurit. Jodi është e vështirë për të gjetur në ushqime.

Lakra gjithashtu ndihmon sistemin nervor të funksionojë normalisht.