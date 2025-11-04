Çaji i gjetheve të dafinës, një ilaç natyral me shumë përfitime për trupin

Në mjekësinë popullore, bimët aromatike shpesh shoqërohen me shumë ilaçe natyrore, të dobishme për trajtimin e një numri problemesh shëndetësore. Gjethet e shijshme të dafinës, të cilat në kuzhinën mesdhetare i bëjnë salcat dhe gatimet kryesore më të shijshme janë një nga bimët që mund të përdoret gjithashtu për të luftuar sëmundjet më të zakonshme.
Në formën e çajit bimor, Laurus nobilis, emri botanik i dafinës, është një ilaç i njohur popullor dhe përdoret në disa raste specifike. Nëse keni probleme me tretjen e ngadaltë ose dispepsi, një zierje e gjetheve të dafinës, mund të ndihmojë të zhbllokimin e gjendjes, duke sjellë shumë shpejt lehtësim.
Çaji me gjethe dafine, të cilit mund t’i shtoni një lugë çaji mjaltë të papërpunuar, mund të ndihmojë në rast të ftohjes dhe infeksioneve të traktit të sipërm respirator. Nga njëra anë, në fakt, Lurus nobilis shquhet për vetitë antibakteriale, por nga ana tjetër ka gjithashtu një fuqi të mirë balsamike për fytin dhe laringun.
Ka edhe studime që i atribuojnë gjetheve të dafinës një fuqi të butë hipoglikemike, duke sugjeruar përdorimin e tyre edhe nga personat me diabet. Sigurisht, para se të provoni këtë ilaç, është thelbësore që të konsultoheni me mjekun tuaj dhe të mbani nën kontroll sheqerin në gjak pas marrjes së çajit bimor.
Gjethet e dafinës përmbajnë gjithashtu acid kafeik dhe rutin, dy përbërës organikë që përmirësojnë shëndetin e zemrës. Rutin, në fakt është treguar të jetë i dobishëm në forcimin e mureve të kapilarëve, ndërsa acidi kafeik është një aleat i vlefshëm kundër kolesterolit të keq, duke nxitur eliminimin e tij.
Përveç kësaj, gjethet e dafinës përmbajnë gjithashtu linalool, i cili është shumë efektiv në zvogëlimin e ankthit dhe stresit. Prandaj, pirja e këtij çaji në momentet që ndiejmë shqetësimin dhe presionin ndaj yjeve, mund të na ndihmojë të qetësohemi, thjesht duke pirë një gllënjkë çaji.
Kujdes: Nuk dihet nëse dafina shkakton alergji, por ata që janë të ndjeshëm ndaj Lauraceae duhet të tregojnë kujdes në marrjen e saj.