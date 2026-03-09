Çaji i gjetheve të ullirit, një kurë e lashtë për këto shqetësime

Në mesin e çajrave bimorë më pak të njohur, por me potencial të madh kurativ, renditet çaji i gjetheve të ullirit. I përgatitur nga gjethet e pemës së ullirit, ky çaj përdorej që në lashtësi në zonat mesdhetare si një kurë natyrale për shumë probleme shëndetësore.
Pse konsiderohet i veçantë?
1. Ndihmon në uljen e tensionit të gjakut
Përbërësit e tyre mund të kontribuojë në relaksimin e enëve të gjakut dhe përmirësimin e qarkullimit.
2. Mbështet sistemin imunitar
Ka veti antibakteriale dhe antivirale natyrale, duke ndihmuar organizmin të përballet me infeksionet.
3. Rregullon nivelin e sheqerit në gjak
Disa studime sugjerojnë se mund të ndihmojë në stabilizimin e glukozës.
4. Antioksidant i fuqishëm
Lufton radikalet e lira dhe ndihmon në mbrojtjen e qelizave nga plakja e parakohshme.
Si përgatitet?
Zieni 1 lugë çaji me gjethe të thata ulliri në 250 ml ujë për rreth 10 minuta. Kullojeni dhe konsumojeni 1–2 herë në ditë.
Kujdes: Personat që marrin medikamente për tensionin apo diabetin duhet të konsultohen me mjekun para përdorimit të rregullt.