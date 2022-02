Çaji ideal kundër plakjes, pa kosto dhe përgatitet lehtë

Çaji i lëvores së bananes mund të mos tingëllojë mirë, por rezulton se ka disa lëndë ushqyese mjaft të shkëlqyera kundër plakjes të futura brenda pjesës së jashtme të frutave që zakonisht përfundojnë të hedhura në plehra.

Dermatologia Mamina Turegano, ndau pijen e pazakontë në faqen e saj në TikTok dhe fiksoi te gjithe.

Dr. Turegano shpjegoi se çaji i lëvores së bananes është një nga ilaçet natyrale ku nëna e saj mbështetet për të luftuar shenjat e plakjes dhe për t’u dukur dhe ndjerë kaq e mahnitshme në moshën 72-vjeçare.

Pavarësisht se çfarë sugjeron emri, ju në fakt përdorni të gjithë bananen për të bërë këtë çaj. Dhe megjithëse disa njerëz krijojnë çaj bananeje pa lëvore, mbajtja e kësaj mbulese të jashtme do të ofrojë shumë më tepër përfitime.

Turegano thotë se vetë fruti përmban kalium, vitaminë A, vitaminë C, kalcium, hekur, aminoacide dhe antioksidantë. E gjithë kjo do të kombinohet me vitaminën B6, vitaminën B12, magnezin, më shumë kalium, më shumë vitaminë A dhe më shumë aminoacide dhe antioksidantë nga lëvorja për t’i dhënë asaj një nxitje ekstra kundër plakjes.

Për ta bërë atë, thjesht prisni skajet dhe lëreni të gjithë bananen të ziejë për rreth 15 deri në 20 minuta. Pasi të ketë mbaruar duke u ngrohur, kullojeni lëngun dhe filloni të pini!