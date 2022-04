Çavusoglu: Armiqësia kundër krishterimit, antisemitizmi dhe islamofobia janë krime kundër njerëzimit

Ministri i Jashtëm Mevlut Çavusoglu deklaroi se armiqësia kundër krishterimit, antisemitizmi dhe islamofobia janë krime kundër njerëzimit dhe i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar që të vazhdojë luftën kundër të gjitha formave të racizmit së bashku.

Ministri Çavusoglu dhe ministri hungarez i Tregtisë së Jashtme Peter Szijjarto mbajtën një konferencë të përbashkët shtypi në Ministrinë e Jashtme në kryeqytetin Ankara.

Çavusoglu vuri në dukje se në Perëndim, sulmet raciste dhe anti-islamike u shtuan gjatë Ramazanit.

“Një politikan neonazi në Suedi dogji Kuranin nën kontrollin e policisë. Nga ana tjetër, më 15 prill, një qytetar u ekspozua ndaj sulmit racist në qytetin e Nju-Jorkut në Shtetet e Bashkuara. Në Gjermani, më 16 prill, letra kërcënuese me foto derri mbërritën në një xhami në Dortmund të lidhur me Bashkësinë Islame Turke për Çështje Fetare në Gjermani (DITIB)”, tha ai.

Çavusoglu kujtoi gjithashtu se më 16 prill, u qëllua me të shtëna me armë ndaj xhematit pas namazit të teravisë në Kanada, duke plagosur pesë persona.

“Më 18 prill në murin e një xhamie në Virxhinia të SHBA-së, u shkrua një shkrim anti-mysliman. Numri i palestinezëve të vrarë si në Bregun Perëndimor ashtu edhe në Xhaminë Al-Aksa i kaloi 18 dhe të plagosurit arriti në më shumë se 400. Më shumë se 200 palestinezë u plagosën vetëm në Xhaminë Al-Aksa. Tani mendojmë se kjo rritje gjatë Ramazanit nuk është rastësi”, tha ai.

Çavusoglu tha se lëvizjet neonazite, veçanërisht në Perëndim, duke përfshirë partitë politike, kanë shtuar sulmet raciste dhe anti-islamike.

“Partitë raciste (në Perëndim) që kohët e fundit humbën mbështetjen e tyre në zgjedhje janë bërë më të radikalizuara. Ne, si turq dhe myslimanë, besojmë se armiqësia e krishterë, antisemitizmi dhe islamofobia janë krime kundër njerëzimit. Ne duhet të jemi kundër çdo sulmi dhe duhet të vazhdojmë së bashku luftën kundër të gjitha formave të racizmit”, deklaroi shefi i diplomacisë turke.

Ndërkaq, lidhur me provokimin në Suedi, ministri Çavusoglu tha: “Çfarë do të thotë djegia e Kuranit nën mbikëqyrjen e policisë në Suedi? Suedia e konsideron atë liri të mendimit, liri të shprehjes apo liri të veprimit. A ka ndonjë lidhje sulmi ndaj vendit të shenjtë apo xhamisë së ndonjë feje apo populli me lirinë e shprehjes nuk ka.” /trt