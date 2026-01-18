Çdo e treta Porsche e shitur në Evropë vitin e kaluar ishte elektrike

Rezultatet e shitjeve të vitit të plotë në të gjithë kontinentin tregojnë se veturat hibride plug-in dhe ato tërësisht elektrike të Porsche i tejkaluan shitjet e modeleve vetëm me motor ICE për herë të parë.
PHEV-të dhe EV-të u rritën në një pjesë prej 57.9% të kërkesës totale.
Çdo e treta veturë e shitur në kontinent nuk kishte motor me benzinë – ishte elektrike.
Por viti 2025 ishte një vit i keq për Porschen në Evropë.
Shitjet në Gjermani ranë me 16% në 29,968 automjete, ndërsa dërgesat në pjesën tjetër të kontinentit ranë me 13% në 66,340 njësi.