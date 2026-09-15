Genesis X Skorpio 1,100 kuaj fuqi pushton malin në Itali

Genesis ka nxjerrë në terren X Skorpio, një nga automjetet më ekstreme të ndërtuara ndonjëherë nga marka luksoze koreano-jugore, me 1,100 kuaj fuqi, motor V8 dhe goma gjigante 40-inçëshe.
X Skorpio nuk duhet ngatërruar me supermakinën dizel Skorpion të Audi-t. Ky është një projekt krejt tjetër: një off-roader brutal, i projektuar fillimisht për të përballuar terrene të vështira shkretëtire.
Genesis e prezantoi automjetin në fillim të vitit, duke befasuar me një makinë që më shumë të kujton një trophy truck sesa një SUV luksoz. Tani, një video zyrtare ka konfirmuar se X Skorpio nuk është thjesht një koncept virtual, por një automjet funksional.
X Skorpio bëri debutimin evropian në drejtim gjatë Tutto Bene Hillclimb 2026, në Itali.
Automjeti përshkoi rrugën Strada Borromea, një segment prej 9 kilometrash që ngjitet në malin Mottarone, pranë liqenit Maggiore.
Në timon ishte piloti i Genesis Magma Racing, André Lotterer, i cili e drejtoi këtë makinë të jashtëzakonshme në një terren krejt ndryshe nga ai për të cilin ishte projektuar.
Edhe pse X Skorpio është zhvilluar kryesisht për shkretëtirë, ngjitja në mal dha një mundësi të rrallë për të parë se si sillet në një terren tjetër. Dhe me 1,100 kuaj fuqi, motor V8 dhe goma 40-inçëshe, pamja është po aq spektakolare sa pritej.
Nën karrocerinë agresive fshihet një shasi tubulare me kafaz të plotë sigurie, ndërsa shumë prej komponentëve janë marrë nga teknologjitë e përdorura në garat e qëndrueshmërisë jashtë rruge.
Karroceria kombinon fibër qelqi, fibër karboni dhe Kevlar, ndërsa pezullimi është ndërtuar për të përballuar goditje dhe ngarkesa ekstreme.
Gjatë ngjitjes vërehet edhe një nivel i dukshëm i animimit të karrocerisë në kthesa, por kjo lidhet me karakterin e automjetit, i cili është projektuar për të përballuar terrene shumë më të ashpra se një rrugë e zakonshme.
Genesis nuk është mjaftuar vetëm me një motor gjigant dhe goma të mëdha. X Skorpio është projektuar që të mund të riparohet shpejt edhe larg çdo servisi.
Panelet e jashtme janë të zëvendësueshme, ndërsa pjesët dhe elementet e ndryshme janë konceptuar që të ndërrohen shpejt, pa pasur nevojë për orë të tëra pune në një punishte.
Kjo është veçanërisht e rëndësishme për një automjet që synon të futet thellë në shkretëtirë, ku pjesët e këmbimit mund të jenë qindra kilometra larg.
Pavarësisht pamjes brutale, Genesis nuk e ka harruar plotësisht filozofinë e saj luksoze.
Kabina përfshin ulëse ergonomike, rripa sigurie me katër pika, kontroll të klimës dhe një ekran rrëshqitës, i cili mund të zhvendoset mes shoferit dhe pasagjerit në varësi të faktit nëse automjeti drejtohet vetëm apo me bashkëdrejtues.
Paneli i instrumenteve është vendosur direkt në timon, në mënyrë që shoferi të mund të monitorojë informacionet kryesore pa i larguar sytë nga rruga.
Edhe pse teknikisht është një koncept unik, Genesis ka konfirmuar planet për ta ofruar X Skorpio për entuziastë të pasur të aventurave jashtë rruge.
Marka ka bërë të ditur më herët se kishte marrë disa porosi menjëherë pas prezantimit të automjetit. Prodhimi do të jetë shumë i kufizuar dhe do të synojë kryesisht klientët me pasuri të mëdha në Lindjen e Mesme.
Automjetet e prodhimit, megjithatë, nuk do të jenë të homologuara për përdorim në rrugë publike.
X Skorpio nuk është projekti i parë ekstrem jashtë rruge i Genesis. Vitin e kaluar marka prezantoi X Gran Equator, një koncept që synonte rivalizimin e modeleve si Rivian R1S dhe Mercedes G-Class elektrik.
Ai model nuk pritet të hyjë në prodhim, megjithëse disa prej elementeve të tij të fuqishme mund të shfaqen në modelet e ardhshme të Genesis.