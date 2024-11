Po te mos ishin veshtiresite, cfare vlere do te kishte lehtesimi.

Po te mos isthe lodhja, cfare vlere do te kishte rehatia.

Po te mos ishte merzia, cfare vlere do te kishte gezimi.

Po te mos ishte erresira, cfare vlere do te kishte drita.

Po te mos ishte semundja, cfare vlere do te kishte shendeti.

Po te mos ishte fukaralleku, cfare vlere do te kishte pasuria.

Po te mos ishte nata, cfare vlere do te kishte dita….

Prof. Elmaz Fida