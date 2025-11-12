​Çdo kilogram i humbur ul kolesterolin e keq më shumë se një pikë

Më shumë se një në katër italianë vuan nga kolesteroli i lartë, një faktor rreziku për sëmundjet kardiovaskulare, një nga shkaqet kryesore të vdekjes në vendet perëndimore.
Ndryshimet e përditshme kontribuojnë në uljen e niveleve: adoptimi i një stili jetese të shëndetshëm, ushtrimet e rregullta dhe ndjekja e një diete të ekuilibruar, dhe tani provat shkencore mbështesin gjithashtu rëndësinë e humbjes së peshës.
Kjo konfirmohet nga një studim i botuar në ”Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism”, në të cilin studiuesit nga klinika ”Mayo” në Shtetet e Bashkuara raportojnë se për çdo kilogram të humbur, nivelet e kolesterolit ulen me 1,28 mg/dL.
“Një studim global i kryer nga studiues italianë dhe i botuar në ‘Nature Reviews Cardiology’ zbuloi se kolesteroli i lartë ka çuar në paaftësi në mbi 98 milionë individë dhe ka shkaktuar 4,4 milionë vdekje, duke rezultuar në një barrë të madhe shëndetësore”, thekson Pasquale Perrone Filardi, president i Shoqatës Italiane të Kardiologjisë, shkruan ANSA.
Hulumtimi, i botuar në ”Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism”, vlerësoi lidhjen midis humbjes së peshës dhe ndryshimeve në profilet e lipideve – kolesterolit total, LDL, HDL dhe triglicerideve – tek të rriturit mbipeshë ose obezë.
Autorët analizuan 73 studime klinike që përfshinin një total prej 32 496 pjesëmarrësish, me një moshë mesatare prej 48 vjeç dhe një peshë mesatare prej 101,6 kg.
Rezultatet treguan një marrëdhënie proporcionale midis humbjes së peshës dhe përmirësimit të profilit lipidik.
Konkretisht, pas 12 muajsh ndërhyrjesh në stilin e jetës, çdo kilogram i humbur u shoqërua me një ulje mesatare prej 4 mg/dL të triglicerideve, 1,28 mg/dL të kolesterolit LDL dhe një rritje prej 0,46 mg/dL të kolesterolit HDL, kolesterolit “të mirë”.
Janë publikuar gjithashtu udhëzime të reja për menaxhimin dhe trajtimin e dislipidemisë, të prodhuara nga përpjekjet e përbashkëta të Shoqërisë Evropiane të Kardiologjisë (ESC) dhe Shoqërisë Evropiane të Aterosklerozës (EAS).
Kolesteroli total nuk konsiderohet më një parametër i dobishëm, por më tepër kolesterol “i keq” dhe Lipoproteina(a), një lloj i veçantë grimce lipidike e ngjashme me kolesterolin LDL, por shumë më e rrezikshme dhe për këtë arsye quhet edhe kolesterol “super i keq”.