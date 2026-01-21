Ç’duhet ditur rreth naftës siriane…

Tjetër të zotërosh vendburimet, tjetër t’i menaxhosh ato për t’u parë hajrin
Kapja e fushave kryesore të naftës dhe gazit nga Forcat Demokratike Siriane (SDF) të udhëhequra nga kurdët në verilindje të vendit i ka kënaqur të gjithë ata që e duan Sirinë. Suksesi ka rikthyer shpresën për ringjalljen e sektorit të rrënuar të energjisë në Siri pas viteve të luftës dhe sanksioneve ndërkombëtare.
Zyrtarët sirianë njoftuan të dielën se forcat qeveritare kishin marrë kontrollin e disa fushave të naftës, duke përfshirë Al-Omar, fushën më të madhe të naftës në Siri, dhe kompleksin e gazit Conoco në provincat Deir Az Zor, Raqqa dhe Hasakah.
Ndërsa kthimi i rezervave të energjisë së Sirisë nën kontrollin e Damaskut shënon një moment vendimtar për ekonominë e shkatërruar nga lufta të vendit, Damasku do të përballet me pengesa të shumta në rindërtimin e infrastrukturës së dëmtuar, ose rikthimin e prodhimit në ritëm të plotë.
“Pavarësisht rëndësisë strategjike të rifitimit të burimeve të naftës dhe gazit, përkthimi i sovranitetit në rimëkëmbje të prodhimit do të jetë gradual dhe teknikisht kompleks”, tha Ahmad al-Dahik, një ekspert i naftës dhe gazit me seli në Katar.
“Fushat e naftës kanë vuajtur nga shfrytëzimi i pakontrolluar dhe dëmtimi i pajisjeve, ndërsa tubacionet dhe objektet e përpunimit kërkojnë rehabilitim të gjerë. Gazi, në të kundërt, është përgjithësisht më pak kapital intensiv për t’u rikthyer dhe është i lidhur drejtpërdrejt me prodhimin e energjisë elektrike, duke e bërë atë përparësinë më të mundshme për rimëkëmbje të hershme.”
Rezervat e karburantit fosil të Sirisë
Siria mban rreth 2.5 miliardë fuçi naftë dhe 8.5 trilionë metra kub gaz natyror, por sektori i energjisë i vendit ka qenë në rrëmujë që nga fillimi i luftës.
Edhe pse Siria nuk ka qenë kurrë ndër prodhuesit kryesorë të karburanteve fosile në botë, prodhimi i vendit para luftës mbulonte nevojat e tij të brendshme për energji dhe gjeneronte të ardhura të konsiderueshme për thesarin e shtetit. Vendi prodhonte rreth 380,000 fuçi naftë dhe rreth 25 milionë metra kub gaz në ditë, duke gjeneruar 20-25 përqind të të ardhurave të qeverisë.
Deri në vitin 2015, kur pjesa më e madhe e Sirisë ishte nën kontrollin e ISIS, prodhimi ra në rreth 40,000 fuçi në ditë.
Prodhimi ra më tej pas mposhtjes së ISIS nga SDF, duke luhatur midis 15,000 dhe 30,000 fuçi në ditë në vitin 2019.
“Rehabilitimi dhe eksplorimi i ri janë të mundur, por do të kërkojnë kohë dhe stabilitet politik dhe një kuadër të qartë rregullator”, tha për Al Jazeera Carole Nakhle, CEO e konsulencës Crystol Energy.
“Kontrolli qeveritar mund të lejojë një rehabilitim më të koordinuar, por progresi do të varet nga investimet, ekspertiza dhe qasja në tregje.”
Perspektivat për investime të huaja
Heqja e shumicës së sanksioneve ndaj Sirisë nga SHBA-të, Bashkimi Evropian dhe Mbretëria e Bashkuar ka rritur perspektivat për investime të huaja.
Para luftës, ishte në fuqi një sipërmarrje e përbashkët midis Kompanisë Shtetërore Siriane të Naftës (SPC), kompanisë shumëkombëshe britanike Shell, Korporatës Kombëtare të Naftës së Kinës dhe Korporatës Indiane të Naftës dhe Gazit Natyror.
Drejtori ekzekutiv i SPC-së, Youssef Qeblawi, u tha gazetarëve më parë këtë javë se Shell kishte shprehur qëllimin e saj për t’u tërhequr plotësisht nga fusha e naftës Al-Omar, megjithëse shumëkombëshja britanike nuk ka komentuar publikisht mbi planet e saj.
TotalEnergies e Francës, Gulfsands Petroleum e Britanisë, Sinochem e Kinës dhe Suncor Energy e Kanadasë gjithashtu kishin projekte energjetike në Siri derisa sanksionet i detyruan të ndalonin operacionet. SPC ka nënshkruar një sërë marrëveshjesh paraprake ose memorandumesh mirëkuptimi me kompani të huaja energjie në muajt e fundit, duke përfshirë ConocoPhillips të SHBA-së, Dana Gas të Emirateve të Bashkuara Arabe, Arabian Drilling të Arabisë Saudite dhe UCC Holding të Katarit.
Në dhjetor, Siria dhe Turqia fqinje njoftuan një marrëveshje për të rritur bashkëpunimin energjetik, duke përfshirë rindërtimin e një tubacioni gazi që lidh Aleppon dhe qytetin turk të Kilisit.
Presidenti sirian Ahmed al-Sharaa u takua me përfaqësues të Chevron me seli në Teksas muajin e kaluar për të diskutuar bashkëpunimin në zhvillimin e rezervave energjetike të vendit.
Një moment kyç politik dhe ekonomik
David Butter, një analist i Lindjes së Mesme në Chatham House, tha se priste që Gulfsands me seli në Mbretërinë e Bashkuar të përpiqej të rifillonte operacionet e pezulluara në fushat e naftës Blloku 26 në Hasakah, ndërsa kompanitë egjiptiane si Enppi dhe Petrojet gjithashtu mund të ishin të interesuara të investonin në këtë sektor.
Nakhle i Crystol Energy tha se ndërsa Siria mund të tërheqë “investitorë më të vegjël dhe më aventureskë”, lojtarët kryesorë mund të ngurrojnë të investojnë për shkak të pasigurisë mbi qeverisjen dhe kushtet e sigurisë së vendit.
“Shkurt, ndërsa sektori i naftës dhe gazit i Sirisë ka potencial, rimëkëmbja e tij do të jetë e ngadaltë, e rrezikshme dhe shumë e varur nga politika, siguria dhe kushtet e investimit”, tha Nakhle.
Al-Dahik tha se rikthimi i prodhimit sirian në nivelet para vitit 2011 ka të ngjarë të zgjasë me vite edhe në kushte të favorshme.
“Rivendosja e kontrollit shtetëror mbi asetet kryesore të naftës dhe gazit të Sirisë është një moment kyç politik dhe ekonomik. Megjithatë, vetëm hidrokarburet nuk mund të nxisin rimëkëmbjen.” /tesheshi.com/