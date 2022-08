Çerdhet publike nga sot në grevë

Nga sot çerdhet publike do të fillojnë grevën në gjithë Kosovën.

Kryetari i këshillit grevist të SBASHK-ut, Rrahman Jasharaj ka paralajmëruar se deri në realizimin e kërkesave të tyre, në grevë do të përfshihet i gjithë sistemi arsimor.

Ai thekson se nuk dihet se kur do të përfundojë greva, derisa i bën thirrje kryeministrit Albin Kurti që të ndryshojë qasjen dhe të realizojë kërkesat për mbështetje prej 100 euro për sektorin publik.

“Greva do të vazhdojë deri në zgjidhjen e kërkesave, është ardhur nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Jo nga SBASHK-u ose ndonjë federatë, por nga BSPK dhe në pajtueshmëri edhe të SBASHK-ut dhe të federatave të tjera. Fillon nesër dhe do të vazhdojë deri në realizimin e kërkesave të BSPK-së dhe federatave të tjera drejtuara qeverisë”, thekson Jasharaj.

Ai shton se Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës, muajve të fundit, është angazhuar për nxitjen e dialogut me qeverinë.

Megjithatë, Jasharaj tregon se një gjë e tillë nuk ka ndodhur.

Ai komenton edhe deklaratën e kryeministrit Albin Kurti, i cili ka thënë se paralajmërime të tilla janë kërcënim dhe bojkot.

“Jo, nuk është kërcënim as bojkot dhe se mund të ketë grevë të përgjithshme e kemi paralajmëruar qeverinë përmes mediave dhe përmes shkresave tani e sa muaj. Kemi insistuar dhe jemi angazhuar për dialog. Qeveria Kurti asnjë milimetër nuk e ka bërë në këtë çështje, nuk ka pranuar dialog dhe as të merret me kërkesat tona. Greva ka ardhur si produkt i kësaj çështje, i mungesës së dialogut”, shton Jasharaj për KosovaPress.

“Nga përshtypjet e tyre që na i thënë është se SBASHK-u, sikur herëve të tjera do të jetë unik dhe i tërë sistemi arsimor do të jetë në grevë. Mirëpo, natyra e kësaj greve ndryshon tek arsimi, pasi që nga e enjtja në grevë do të kemi çerdhet e Kosovës, ndërsa mësimdhënësit do të jenë në vende të punës, por nuk do të kryejnë asnjë detyrë që do ta kryenin në rrethana normale”, përfundon ai.

Këshilli Grevist i BSPK-së sot në orën 10:00 do të vizitojë çerdhen “Yllkat” dhe më pas do të takojë shërbyesit civilë në Komunën e Prishtinës dhe gjykatat. /telegrafi