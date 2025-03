Çfarë do të ndodhë me trupin tuaj nëse hani 2 banane në ditë?

Pavarësisht nga jetëgjatësia e tyre shumë e shkurtër, bananet janë një nga frutat më të njohura në të gjithë botën.

Me një shije të ëmbël dhe me përmasa gati të përsosur natyrale, bananet bëjnë një vakt të shkëlqyeshëm ose shtesë në një vakt të shëndetshëm.

Tashmë e dini që bananet janë një ushqim tepër i shëndetshëm. Ato janë të mbushura me kalium, fibra, vitaminë C dhe B6, ndër ushqyesit e tjerë. Edhe përqendrimi relativisht i lartë i sheqerit (rreth 14 g për banane) zbutet nga fibra, e cila zvogëlon normën me të cilën sheqeri godet në rrjedhën tuaj të gjakut.

Ushqimi i një diete të pasur me fruta dhe perime është treguar se zvogëlon rrezikun e shumë sëmundjeve të frikshme, duke përfshirë kancerin, sëmundjet e zemrës dhe diabetin.

Por kur bëhet fjalë për banane, a mund të ketë shumë gjëra të mira? Lexoni për të zbuluar se çfarë do të ndodhte nëse hani dy banane çdo ditë. Lajmet janë kryesisht të mira, por ka disa paralajmërime befasuese që duhet të dëgjoni.

Dy banane, rrisin nivelin tuaj të përditshëm të kaliumit

Kaliumi luan disa role vitale në trupin tonë. Përdoret nga çdo qelizë që ju keni për të gjeneruar ngarkesën e nevojshme për proceset e jetës. Kaliumi gjithashtu është i përfshirë në rregullimin e presionit të gjakut, qëndrueshmërinë e rrahjeve të zemrës suaj dhe nxitjen e lëshimit të insulinës. Në partneritet me natriumin, kaliumi gjithashtu punon për të kontrolluar nivelet e lëngjeve në trupin tuaj. Pavarësisht rëndësisë së saj, shumë prej nesh nuk marrin mjaft kalium çdo ditë. RDA për kalium tek të rriturit e shëndetshëm është në intervalin prej 3.500-4,700mg në ditë, nevojat tuaja aktuale përcaktohen nga mënyra e jetesës dhe faktorë të tjerë. Dy banane me madhësi mesatare do t’ju tërheqin rreth 900 mg kalium, i cili është një fillim i fortë, por nuk ju arrin të shkoni atje. Burime shtesë të kaliumit përfshijnë patatet (të bardha dhe të ëmbla), shalqiri, spinaqi, panxharët, fasulet e bardha dhe salca e domates.

Dy banane, ndihmojnë në mbajtjen e një presioni të shëndetshëm të gjakut

Është një ekuilibër i natriumit dhe kaliumit që veshkat tuaja e përdorin për të kontrolluar presionin e gjakut duke rregulluar nivelin e lëngut të ruajtur në trupin tuaj si përgjigje ndaj kërkesave të jashtme dhe të brendshme. Fatkeqësisht, shumë prej nesh marrin shumë natrium në dietat tona dhe jo mjaftueshëm kalium, shkruan noa. Kjo mund të sjellë presionin e gjakut deri në një nivel jo të shëndetshëm. Nëse angazhoheni të hani dy banane çdo ditë, rreziku juaj për hipertension do të ulet ndjeshëm.

Dy banane, ulin rrezikun për kancer

Frutat dhe perimet janë një mënyrë e shkëlqyeshme për të ulur rrezikun e kancerit gjatë jetës, sepse ato ofrojnë vitamina dhe minerale që ju nevojiten pa kripë, sheqer dhe konservues kimikë të shtuar (por kujdes nga mbetjet e pesticideve në prodhime jo organike). Bananet kanë përfitimin e shtuar për të qenë të pasura me vitaminë C, një nga antioksidantët më të fuqishëm. Antioksidantët janë në gjendje të lidhen dhe të neutralizojnë radikalet e lira që shkaktojnë kancer; përmbajtja e fibrave të bananeve është e njohur gjithashtu që zvogëlon rrezikun e kancerit kolorektal në mënyrë specifike.

Dy banane, përmirësojnë shëndetin e zemrës

Bananet përmbajnë shumë gjëra që janë veçanërisht të mira për zemrën tuaj. Për fillestarët, studimet e kaliumit kanë treguar që njerëzit që marrin të paktën 4,069 mg kalium çdo ditë kanë një rrezik prej 49% më të ulët të vdekjes nga sëmundja ishemike e zemrës sesa ata që marrin më pak se 1.000 mg. Por përtej këtij përfitimi befasues, lëndë ushqyese të tjera në banane mund të përfitojnë shëndetin e zemrës. Fibra, vitamina C dhe vitamina B6 formojnë një treshe të vogël të fuqishme që funksionon për të mbajtur të fortë zemrën tuaj.

Dy banane, nuk rekomandohen për njerëzit që konsumojnë ilaçe

Ne nuk kemi asnjë problem të rekomandojmë dy banane në ditë për shumicën e njerëzve. Sidoqoftë, ata që marrin ilaçe për sëmundje të zemrës duhet të kenë kujdes me çdo ushqim që përmban një nivel të lartë kaliumi. Ilaçet rrisin nivelin e kaliumit dhe mund t’ju vendosin në nivele të rrezikshme në kombinim me bananet. Bananet konsiderohen gjithashtu si një ushqim mesatar glicemik për shkak të përmbajtjes së tyre të sheqerit, kështu që diabetikët mund të dëshirojnë të kufizojnë marrjen e tyre.