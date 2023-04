Çfarë duhet të hani në mëngjes për të shmangur fryrjet gjatë ditës

Ndërsa ka shumë ushqime që mund t’ju bëjnë të fryrë, ka edhe disa që mund të ndihmojnë në ndalimin e fryrjes dhe shumë prej tyre përshtaten në mënyrë të përkryer në mëngjesin tuaj.

Çelësi për të parandaluar fryrjen e pakëndshme është të mbani sasinë e lartë të fibrave dhe të ulët të natriumit. Ndërsa dietat e pasura me kripë dhe me pak fibra mund t’ju bëjnë lehtësisht të fryrë.

Thënë kështu, këtu janë katër ushqime që mund t’i përfshini në mëngjesin tuaj nëse dëshironi të shmangni fryrjen gjatë ditës.

Omëletë me perime

Për një mëngjes pa fryrje një zgjedhje e mirë është një omëletë ushqyese me perime. Ky vakt është i pasur me yndyrna të shëndetshme dhe antioksidantë që do të luftojnë menjëherë inflamacionin dhe do të parandalojnë shfaqjen e inflamacionit në të ardhmen.

Proteina nga vezët dhe fibrat nga perimet do t’ju ndihmojnë të ndiheni më të ngopur për më gjatë dhe t’i bëjnë zorrët tuaja të funksionojnë më mirë.

Bollgur

Kur bëhet fjalë për një mëngjes me fije, mbushës dhe të shijshëm që mund të ndihmojë në luftimin e fryrjes së barkut, nuk ka asgjë si bollguri i mirë. Fibrat e tretshme dhe vetitë anti-inflamatore të tërshërës mund të reduktojnë fryrjen dhe simptomat e pakëndshme që vijnë prej saj.

Manaferrat/ananasi

Nëse planifikoni t’i bëni vetes një tas të këndshëm me tërshërë në mëngjes, mund të shtoni edhe disa fruta të shijshme. Dhe më konkretisht manaferrat dhe ananasi janë dy opsione që mund të ndihmojnë në parandalimin e fryrjes, për shkak të vetive të tyre anti-inflamatore, fibrash dhe antioksiduese.

Kafe/çaj ose pije të tjera të nxehta

Nëse ju pëlqen një filxhan kafe ose çaj i nxehtë në mëngjes, kam një lajm të mrekullueshëm: këto pije janë një shtesë e shkëlqyer për një mëngjes që parandalon fryrjen, sepse ato ndihmojnë lëvizjen e zorrëve në mëngjes.

Vetëm kini parasysh se shtimi i ëmbëlsuesve, qumështit dhe kremit mund ta përkeqësojë fryrjen tuaj.