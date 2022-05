​Çfarë e shkakton rrjedhjen e verdhë nga sytë?

Sytë tuaj, si çdo organ tjetër në trupin tuaj, mund të infektohen me baktere, kërpudha ose viruse. Kur ndodh një infeksion, sytë tuaj reagojnë në mënyra të ndryshme ndërsa trupi juaj përpiqet ta luftojë atë. Mukusi, qelbi ose lloje të tjera shkarkimi mund të rrjedhin nga syri juaj.

Shkarkim i verdhë nga sytë

Nëse syri juaj rrjedh mukozë të verdhë, zakonisht është një shenjë e infeksionit. Shkarkimi përbëhet nga qeliza të bardha të vdekura të gjakut, viruse ose baktere të vdekura dhe lot. Nëse keni një infeksion të syrit, do të shihni një sërë simptomash. Ka disa lloje të infeksioneve të syve, me simptoma të ngjashme.

Kushtojini vëmendje të veçantë:

acarim ose ndjesi të mprehtë në sy.

sy te kuq

dhimbje të forta dhe depërtuese në sy

qepallat e fryra

ndjeshmëria ndaj dritës

Infeksioni i syve – cilat janë shkaqet?

Kur ka një infeksion në sy, syri mund të ndihet i thatë, i gërvishtur ose sikur ka diçka në të, kështu që kanalet e lotit fillojnë të derdhin më shumë lot. Trupi juaj dërgon qelizat e bardha të gjakut në sy për të luftuar infeksionin. Ndërsa qelizat e bardha të gjakut vrasin bakteret – ose bakteret vrasin qelizat e bardha të gjakut – qelbi formohet nga lotët, qelizat e vdekura dhe bakteret e vdekura. Shkarkimi mund të ndodhë kur jeni zgjuar ose në gjumë. Nëse jeni zgjuar, do ta vini re këtë në cep të syve ose qerpikëve tuaj pasi të mbyllni sytë. Nëse flini, zakonisht zgjoheni me një rrjedhje të tharë në qerpikët dhe në cepat e syve. Nëse kjo ndodh, mund të mos jeni në gjendje t’i hapni sytë sepse rrjedhja me luspa i mban qerpikët të bashkuar. Ka shumë shkaqe të acarimit të syve që mund të çojnë në infeksione.

Kimikatet në sytë tuaj

Lentet e kontaktit që përdoren për një kohë të gjatë

Diçka në sy që e acaron

Kërpudhat që ju hyjnë në sy

Parazitët dhe ameba

Kur të shihni një mjek?

Shkarkimi i verdhë do të thotë se keni një infeksion të syve. Nëse infeksioni është viral ose i shkaktuar nga alergjitë, zakonisht do të largohet vetë. Nëse shkaktohet nga bakteret, infeksioni duhet të trajtohet nga një mjek pasi mund të çojë në infeksion më të rëndë ose dëmtim të syve. Ekzaminimin mund ta bëni në poliklinika dhe institucione shëndetësore publike.

Kur vizitoni mjekun tuaj, ai do t’ju bëjë pyetje në lidhje me historinë tuaj mjekësore, duke pyetur për alergji, imunodeficienca ose një histori infeksionesh. Ata do t’ju pyesin për rrethanat që çuan në infeksion dhe ndoshta do t’ju shikojnë në sy me dritë të fortë dhe zmadhim për të kontrolluar shikimin dhe syrin tuaj. Nëse është e nevojshme, mjekët mund të marrin një mostër të shkarkimit për ta testuar atë. Testet tregojnë se çfarë e ka shkaktuar atë dhe ndihmojnë në përcaktimin e kursit të trajtimit.