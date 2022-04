Një çrregullim i të mësuarit jo-verbal (NLD) mund të ndikojë në aftësinë e një fëmije për të kuptuar konceptet dhe të ndikojë në fusha të tjera të zhvillimit të tyre.

Por cilat janë disa nga shenjat dhe simptomat e tjera që prindërit duhet të kenë parasysh?

Çfarë është një çrregullim i të mësuarit jo-verbal?

NLD është një çrregullim neurozhvillues që ndikon në aftësinë e një personi për të kuptuar konceptet, aftësitë motorike, arsyetimin matematikor dhe për të procesuar ndërgjegjësimin hapësinor.

Simptomat e NLD shoqërohen me një vështirësi për të përpunuar të gjitha gjërat që lidhen me anën e djathtë të trurit. Fëmijët me NLD mund të luftojnë me ndërveprimin social, planifikimin, organizimin dhe koordinimin fizik.

Ajo ndikon në aftësinë e një fëmije për të kuptuar konceptet ose për të vërejtur modelet në fusha të tilla si gjuha dhe matematika.

Një person me NLD mund të jetë i ngathët ose i vështirë, sepse ata luftojnë për të kuptuar ndërgjegjësimin hapësinor. Shpesh NLD lidhet me autizmin dhe disa studiues besojnë se janë të njëjtat gjendje.

Cilat janë shenjat dhe simptomat e çrregullimit të të mësuarit jo-verbal?

Një fëmijë me NLD mund të luftojë për të kryer detyra që bashkëmoshatarët e tij i kanë kuptuar tashmë, të tilla si ngasja e biçikletës ose lidhja e lidhësve të këpucëve.

Sipas Child Mind, ata mund të kenë vështirësi në cilëndo nga pesë fushat e mëposhtme:

Ndërgjegjësimi vizual dhe hapësinor;

Të kuptuarit e nivelit më të lartë;

Komunikimi social;

Zgjidhja e problemeve matematikore;

Funksionet ekzekutive.

Fëmijët që jetojnë me NLD shpesh nuk do të kenë vështirësi të lexojnë ose të mësojnë informacione të tilla si fakte.

Scott Bezsylko, drejtor ekzekutiv i Winston Preparatory School, thotë: “Mendoni si të kundërtën e disleksisë”.