Çfarë është Sindroma Skeeter dhe pse shfaqet vetëm në verë?

Sindroma Skeeter është një gjendje më e re e njohur nga komuniteti mjekësor dhe u regjistrua për herë të parë në një studim të vitit 1999 të botuar në Journal of Alergy and Clinical Immunology. Studimi përshkroi pesë fëmijë ndryshe të shëndetshëm 2 deri në 4 vjeç, të cilët u dërguan në një klinikë alergjie pasi u diagnostikuan nga mjekë të ndryshëm të kujdesit parësor me një infeksion të rëndë bakterial të lëkurës që u zhvillua brenda disa orësh pasi u pickua nga një mushkonjë.

Fëmijët patën reagime të ndryshme, duke përfshirë një, fytyra e të cilit ishte e mbuluar me skuqje të kuqe dhe syri i të cilit ishte i fryrë për një javë pasi u pickua nga një mushkonjë.

Sindroma Skeeter, përfunduan studiuesit, është një reaksion alergjik ndaj proteinave në pështymën e mushkonjave. Pacientët janë veçanërisht të ndjeshëm ndaj pickimit dhe shpesh kanë temperaturë. Sindroma Skeeter është zakonisht e bezdisshme, por jo kërcënuese për jetën.

Sa zgjat sindroma Skeeter?

Reagimi i çdo personi është i ndryshëm, por simptomat zakonisht zgjasin tre deri në pesë ditë.

Shumica e njerëzve kanë njëfarë niveli alergjie ndaj pështymës së mushkonjave, por është më e zakonshme tek njerëzit me këtë sindromë dhe kjo mund të shkaktojë një ndryshim në reagime.

Zakonisht kur na kafshojnë mushkonjat kemi një shenjë të vogël të kuqe. Por njerëzit me sindromën Skeeter do të përjetojnë më shumë kruajtje, ethe dhe vështirësi në frymëmarrje.

Si trajtohet Sindroma Skeeter?

Praktikisht nuk ka asnjë test diagnostik për sindromën Skeeter, që do të thotë se nuk ka asnjë test gjaku që mund të zbulojë antitrupat e mushkonjave. Kështu, një alergji ndaj mushkonjave diagnostikohet nga simptomat tuaja.

Gjithashtu nuk ka shërim, megjithatë simptomat mund të parandalohen duke përdorur repelent kundër mushkonjave dhe duke mbuluar lëkurën tuaj të ekspozuar kur shkoni në zona ku ka shumë mushkonja. Nëse ju kafshon një mushkonjë, antihistaminet, steroidet lokale dhe orale, madje edhe akulli mund të ndihmojnë me fryrjen.

Së fundi, nëse dyshoni se keni sindromën Skeeter, është mirë të merrni masa paraprake shtesë për t’u mbrojtur nga pickimi i mushkonjave. Edhe, kjo ndikon në cilësinë e jetës suaj, është koha për të vizituar një alergolog.