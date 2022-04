Çfarë i ndodhë organizmit nëse hani hurma çdo ditë?

Ato kultivohen në shtete përreth Mesdheut, Afrikës Veriore dhe Azisë, ndërkaq shumica e atyre që shiten në shtetet Perëndimore janë hurma të thara.

Hurmat e thara janë më të pasura me sheqer dhe përbërës felonik (antioksidantë bimor) sesa hurmat e freskëta.

Hurmat janë po ashtu të pasura me vitamina të grupit B, me vitaminë A dhe K, por edhe me minerale si kaliumi, magnezi, mangani, etj.

Gjithashtu, ato përmbajnë fluorin elementar i cili i mbron dhëmbët, dhe selen. Ndër tjerash janë të mbushura me proteina dhe i përmbajnë 23 amino acide të ndryshme.

Rrjedhimisht, hurmat janë të mbushura me përfitime shëndetësore. Disa prej përfitimeve shëndetësore që i gëzoni kur i konsumoni hurmat përditë, janë:

Hurmat janë dëshmuar se i parandalojnë sëmundjet neuro-degjenruese për shkak të sasisë së lartë të antioksidantëve që i kanë, të cilat i luftojnë inflamacionet dhe stresin oksidativ në tru. Ato e parandalojnë sëmundjen e Alzheimerit dhe i reduktojnë dëmet në memorie

Hurmat kanë efekte antipezmatuese të cilat i parandalojnë infeksionet dhe sëmundjet e ndryshme kronike, siç është kanceri, sëmundjet kardiovaskulare dhe diabeti

Ato janë të mbushura me fibra, prandaj e përmirësojnë sistemin e tretjes, e trajtojnë kapsllëkun, e rrisin numrin e baktereve të mira në lukth, etj.

Përbërësit e shumtë felonik në hurma i menaxhojnë nivelet e kolesterolit dhe triglicerideve për ta përmirësuar shëndetin vaskular

Hurmat janë të pasura me kalium, magnez dhe antioksidantë, prandaj e përmirësojnë shëndetin e zemrës dhe i zvogëlojnë rreziqet e ndryshme kardiovaskulare. Gjithashtu, ekstraktet që gjenden në hurma i riparojnë indet e zemrës pas sulmit

Antioksidantët që gjenden në hurma e përmirësojnë shëndetin dhe funksionin e mëlçisë, por edhe i riparojnë dëmet në mëlçi që shkaktohen nga toksinat

Hurmat mund të konsumohen nga personat me diabet, pasi që nuk e rrisin nivelin e sheqerit në gjak pas shujtave

Ju mbrojnë nga dëmtimet e nervave

Janë të mbushura me fibra dhe sheqerna të shëndetshëm që e mbushin trupin energji, ju ngopin dhe e promovojnë humbjen e peshës.