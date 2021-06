Çfarë të hani kur jashtë është tepër nxehtë?

Ndërsa temperatura rritet, ne kërkojmë ushqim që do të lehtësojë nxehtësinë dhe djersitjen tonë dhe do të kompensojë gjithçka që kemi humbur gjatë djersitjes. Uji mineral dhe i thjeshtë, supat, perimet dhe frutat janë ushqimet e duhura për këtë periudhë të vitit. Lëngjet, veçanërisht pijet e gazuara, duhet të shmangen me çdo kusht.

Temperaturat e larta tolerohen më lehtë kur nuk ka shumë lagështirë, gjë që nuk ndodh në këto ditë. Kjo çon në djersitje të bollshme dhe humbje të mineraleve, të tilla si kaliumi dhe natriumi. Është më mirë të kompensoheni me ujë mineral, por nuk duhet të pini ujë të ftohtë sepse kjo arrin një efekt kundër dhe rrit temperaturën e trupit.

Sa i përket ushqimit, është më mirë të hani perime dhe fruta. Perime në formën e sallatave, të mbushura me vaj ulliri dhe të kripura. Gjatë kësaj periudhe, është e detyrueshme të hani ushqim pak më të kripur, i cili do të mbajë pak ujë në trup dhe do të kompensojë humbjen e natriumit përmes djersitjes. Është e natyrshme që gjatë muajve të verës dhe temperaturave të larta, të marrim më shumë ujë – rreth 2 deri në 2 litra e gjysmë në ditë. Njerëzit që kanë një problem me presion të lartë të gjakut duhet të jenë të kujdesshëm kur bëhet fjalë për marrjen e lëngjeve.

Supat, të bëra vetë ose të gatshme, nga një qese rekomandohen veçanërisht, të cilat do të kompensojnë humbjen e mineraleve përveç lëngut. Me pak fjalë, uji, supat dhe perimet, si kastravecët dhe shalqinjtë, janë ushqimet e duhura për temperatura kaq të larta. Lëngjet, veçanërisht ato të gazuara, duhet të shmangen, si për shkak të sasisë së madhe të sheqerit, ashtu edhe për shkak të efektit diuretik. Mishi, veçanërisht i skuqur, gjithashtu duhet të shmanget. Tretja e tij kërkon një sasi të madhe energjie, krijimi i së cilës rrit më tej temperaturën e trupit. Akullorja, është e mirë për t’u ftohur, por duhet të zgjidhni ato me bazë frutash dhe uji, dhe të shmangni qumështin dhe çokollatën.