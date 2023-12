Çfarë të hani kur trupi juaj dëshiron sheqer dhe ëmbëlsira

Hulumtimet tregojnë se disa lloje ushqimesh mund të ndihmojnë në plotësimin e dëshirës për ëmbëlsira dhe sheqer, të tilla si frutat, farat ose uji.

Ka shumë mite rreth asaj se çfarë e redukton dëshirën për sheqer, por vetëm disa janë mbështetur nga kërkimet. Me kaq shumë thashetheme se çfarë mund t’i kënaqë dëshirat, është e vështirë të dihet se cilat ushqime janë më të mira për të ngrënë kur keni dëshirë për sheqer.

Megjithatë, hulumtimet tregojnë se disa ushqime, të tilla si frutat, uji ose farat, mund të jenë një zëvendësues adekuat që do ta zvogëlojë dëshirën tuaj për sheqer.

Frutat janë një burim i shkëlqyer i fibrave, të cilat mund të ndihmojnë në balancimin e niveleve të sheqerit në gjak. Pasi ndoqën shprehitë ushqyese të 3.518 australianëve për 12 vjet, studiuesit zbuluan se ngrënia e sasive të moderuara të frutave lidhej me një zvogëlim të rrezikut për 36 për qind të zhvillimit të diabetit të tipit 2 (sipas një studimi të qershorit 2021 në The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism).

Lloji i sheqerit në fruta quhet fruktozë që është treguar të ketë pak efekt në sheqerin në gjak kur merret me moderim, dhe për shkak të fibrave, ajo nuk do të shkaktojë një rritje e madhe e sheqerit në gjak (sipas një studimi të qershorit 2009 në Journal of Nutrition).

Manaferrat, mjedrat dhe boronicat

Manaferrat, mjedrat dhe boronicat mund të jenë një burim i shkëlqyer i lëndëve ushqyese, por ato gjithashtu mund të kujdesen për dëshirën tuaj për të ngrënë ëmbël.

Uji

Uji nëse nuk keni pirë ujë për një kohë, mund të filloni të dëshironi diçka të ëmbël, edhe nëse nuk jeni të uritur. Etja dhe dehidrimi shpesh ngatërrohen si uri dhe mund të çojnë në dëshirën për sheqer. Pirja e sasive më të mëdha të ujit lidhet me më pak dëshira për ushqim dhe ndjenja urie (sipas një studimi për fiziologjinë dhe sjelljen në tetor 2018).

Përtypja e çamçakëzit

Përtypja e çamçakëzit është e lidhur me uljen e dëshirave për ushqime të ëmbla dhe të kripura, sipas klinikës Mayo. Për sa kohë që është pa sheqer, çamçakëzi sugjerohet si një mënyrë e shpejtë për t’i frenuar dëshirat. Sipas një studimi të majit 2007 të botuar në Appetite, është zbuluar se çamçakëzi mund ta shtypë oreksin, veçanërisht dëshirat për ëmbëlsira dhe madje i ndihmon njerëzit të hanë më pak ushqime jo të shëndetshme.

Perimet

Perimet zarzavatet me gjethe, si spinaqi, brokoli dhe lakra, përmbajnë tilakoide, të cilat studimet tregojnë se mund ta zvogëlojnë dëshirën për ëmbëlsira. Ngrënia e më shumë tilakoideve zvogëloi konsumimin e ushqimeve dhe dëshirat e pjesëmarrësve për ushqime të ëmbla (sipas një studimi të gushtit 2015).

Farat

Farat janë përgjithësisht fibroze dhe përmbajnë yndyra dhe proteina të shëndetshme, ndaj u përshtaten kritereve. Kopra ka një erë aromatike dhe mund të ndihmojë tretjen, kështu që përtypja e farave të koprës mund të ndihmojë në uljen e dëshirave për sheqer, megjithëse efekti i farave të koprës në dëshirat për sheqer nuk është hetuar plotësisht. Farat Chia janë një burim i shkëlqyer i fibrave dhe yndyrave omega-3 dhe kur hamë diçka me to, ajo grumbullohet në stomak dhe na bën të ndihemi më të ngopur.