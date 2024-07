Çfarë thonë duart për shëndetin e organizmit tuaj? Sinjalet për sëmundjet!

Nuk është aspak rastësi që kur studentët e Mjekësisë mësojnë mënyrat e ekzaminimit të pacientëve, e nisin këtë vëzhgim gjithnjë nga duart.

Duart rrëfejnë shumë për shëndetin e njeriut e në këto kohë të vështira ato mund të paralajmërojnë edhe praninë e COVID-19 në organizëm.

Koronavirusi

Ndoshta shumë nuk e dinë por në disa raste është vënë re që njerëzit e prekur nga COVID-19 kanë gishtat dhe duart e enjtura. Sipas Mayo Clinic, kjo enjtje quhet edemë dhe mund të ketë lidhje të drejtpërdrejtë me problemet që prekin veshkat dhe zemrën. Mpirja ose plogështia e duarve, si dhe dhimbjet e kyçeve, konsiderohen si simptoma të infeksionit.

Sëmundjet e Ndryshme

Nën çdo thua gjendet një rrjet i tërë kapilarësh. Thonjtë e shëndetshëm kanë një nuancë rozë që reflekton gjakun e kuq të oksigjenuar në kapilarë. Nëse ju vuani nga sasi të ulëta të oksigjenit si pasojë e një sëmundje kronike të mushkërive apo zemrës, gishtat mavijosen, një term që njihet si cianoza. Kjo është arsyeja përse pacientëve në spital u kërkohet të heqin manikyrin nga thonjtë.

Dridhjet

Dridhjet e duarve mund të sinjalizojnë ankthin ose praninë e kafeinës së tepërt në trup. Dridhja e duarve mund të sinjaliojë edhe probleme me tiroiden, sëmundjen e Parkinsonit ose çrregullimet bipolar. Dridhja e njërës dorë mund të sinjalizojë një dobësim neuromuskular dhe rrallëherë kancerin në tru.

Zverdhja e Duarve

Nëse vëreni që ngjyra e lëkurës së duarve është e zverdhur, atëherë kjo mund të sinjalizojë verdhëzën ose një problem me pankreasin, tëmthin dhe mëlçinë. Kur duart janë të zbardhura dhe të fryra, atëherë në organizëm mund të ketë një problem me tiroiden që nuk sekreton mjaftueshëm hormone. Nëse duart marrin një nuancë rozë të çelët atëherë kjo mund të jetë shenjë e anemisë ndërsa skuqja e pëllëmbëve sinjalizon problem me mëlçinë.

Plakja Nis Tek Duart

Një nga shenjat fillestare që vihen re gjatë ekzaminimit të duarve është se ato rrëfejnë moshën e saktë të pacientit. Me kalimin e viteve, lëkura e duarve hollohet dhe venat bëhen më të dallueshme. Në shumë raste, në lëkurën e duarve shfaqen njolla të kafëta si pasojë e moshës.