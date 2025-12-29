Çfarë u shkrua në mediat gjermane për zgjedhjet në Kosovë

Mediat gjermane i kushtojnë vëmendje zgjedhjeve në Kosovë dhe fitores së Lëvizjes Vetëvendosje të Albin Kurtit, duke theksuar, se rriten shpresat për fundin e bllokadës disamujore politike në Kosovë.
Në një analizë të portalit gjerman, “tagesschau” me titullin “Kurti triumfon qartë” theksohet se partia e Albin Kurtit fiton para së gjithash falë të ardhurve nga diaspora.
“Vërtet pati një rritje çuditërisht të madhe të votave për partinë e Kurtit: ajo arriti 42 përqind në zgjedhjet parlamentare në shkurt dhe tani qëndron në rreth 50 përqind. Kjo do të thotë që kriza qeveritare, e cila ka zgjatur për më shumë se dhjetë muaj, mund të jetë duke marrë fund. Me këtë rezultat, Kurti nuk varet më nga PDK-ja, LDK-ja dhe AAK-ja, tre partitë kryesore opozitare nga spektri liberal deri te ai i qendrës së djathtë.” Por Kurti nuk qeveris dot i vetëm, por ka nevojë për votat e pakicave”, thekson tagesschau.
Revista e njohur gjermane “Der Spiegel” shkruan se në Kosovë duket se tani mund të marrë fund bllokada politike. Në Prishtinë po festohet, shkruan “Der Spiegel”, dhe kryeministri Kurti e ka zgjeruar mazhorancën duket marrë 56 nga 120 deputetë.
“Kurti po përpiqet të zvogëlojë ndikimin serb në Kosovë, gjë që pritet me miratim nga shumë shqiptarë të Kosovës, por në të njëjtën kohë përkeqëson tensionet me Beogradin.”
“Süddeutsche Zeitung” në artikullin “Nacionalisti Kurti fiton zgjedhjet në Kosovë” shkruhet se kryeministri reformist i majtë siguroi shumicën dhe me ndihmën e minoriteteve mund të krijojë qeverinë. Gazeta gjermane thekson, se “nëse formimi i një qeverie do të jetë i pamundur përsëri, kriza politike do të përshkallëzohet në një pikë kritike. Parlamenti duhet të zgjedhë një president të ri në prill dhe të ratifikojë marrëveshjet e kredisë me BE-në dhe Bankën Botërore me një vlerë totale prej një miliard eurosh, të cilat skadojnë në muajt në vijim. Partitë opozitare refuzojnë një koalicion me Kurtin, duke kritikuar marrëdhëniet e tij me aleatët perëndimorë dhe qasjen e tij ndaj pakicës serbe në veri të vendit.
Edhe “Frankfurter Rundschau” i kushton vëmendje zgjedhjeve në Kosovë. “Sipas disa komentuesve, rezultati i fortë i VV-së mund të shpjegohet, pjesërisht, nga potenciali i saj për mobilizimin e elektoratit. Edhe data e zgjedhjeve ka të ngjarë të ketë luajtur një rol: midis Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri, shumë kosovarë që jetojnë jashtë vendit vizitojnë atdheun e tyre, përfshirë njerëz nga Gjermania. VV është veçanërisht popullore në mesin e këtij grupi votuesish.
“Frankfurter Allgemeine Zeitung” shkruan, se siç pritej kryeministri Kurti i fitoi zgjedhjet në Kosovë. Por habi shkaktoi forcimi i rezultatit. Po merr fund bllokada politike në vendin e vogël ballkanik, pyet FAZ? “Ndërsa kritikët e akuzojnë VV-në për mungesë gatishmërie për kompromis, Kurti theksoi natën e zgjedhjeve se donte të bashkëpunonte më ngushtë me opozitën në të ardhmen, pasi disa vendime në parlament kërkonin një shumicë prej dy të tretash.” Me këtë shtohet shpresa, se vendi do të dalë nga situata e patit politik, shkruan “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. /DW