Chatbot-et e inteligjencës artificiale i drejtojnë përdoruesit e cenueshëm të mediave sociale drejt kazinove të paligjshme online

Chatbot-et e inteligjencës artificiale po u rekomandojnë kazino të paligjshme online përdoruesve të cenueshëm të mediave sociale, duke i vënë ata në rrezik në rritje për mashtrim, varësi dhe madje edhe vetëvrasje, shkruan The Guardian.
Analiza e pesë produkteve të inteligjencës artificiale, në pronësi të disa prej kompanive më të mëdha të teknologjisë në botë, zbuloi se të gjithë mund të nxiten lehtësisht të listojnë kazinotë “më të mira” pa licencë dhe të ofrojnë këshilla se si t’i përdorin ato.
Këta operatorë, që veprojnë zakonisht nën gjethen e fikut të një licence nga juridiksione të vogla si ishulli i Kuraçaos në Karaibe, janë lidhur me mashtrim, varësi dhe madje edhe vetëvrasje.
Por firmat e teknologjisë duket se kanë pak kontrolle në vend për të parandaluar që chatbot-et e inteligjencës artificiale t’i rekomandojnë ato, duke marrë dënim nga qeveria, rregullatori i lojërave të fatit në Mbretërinë e Bashkuar, aktivistët dhe një ekspert kryesor i varësisë.
Disa nga botët ofruan këshilla për anashkalimin e kontrolleve të dizajnuara për të mbrojtur njerëzit e cenueshëm, ndërsa Meta AI, pjesë e grupit të mediave sociale pas Facebook-ut, i përshkroi masat e kërkuara ligjërisht për të parandaluar krimin dhe varësinë si një “buzzkill” dhe një “dhimbje të vërtetë”.
Disa ofruan të krahasonin bonuset – stimuj të dizajnuar për të tërhequr lojtarët – dhe të bënin rekomandime bazuar në faqet që ofronin pagesa të shpejta ose lejonin pagesa dhe tërheqje në kriptomonedha.
Kompanitë e mëdha të teknologjisë janë zotuar të përmirësojnë softuerin e tyre të inteligjencës artificiale në përgjigje të shqetësimit në rritje në lidhje me rreziqet e mundshme për përdoruesit, veçanërisht të rinjtë dhe fëmijët.
Incidentet e profilit të lartë përfshijnë chatbot-e që flasin me adoleshentë për vetëvrasjen dhe shërbime të tilla si funksioni “nudifikim” i Grok, i cili u lejon përdoruesve të gjenerojnë imazhe të grave dhe madje edhe fëmijëve të zhveshur ose si viktima të dhunës.
Tani, një hetim nga Guardian dhe Investigate Europe, një kooperativë e pavarur gazetarie, ka zbuluar se chatbot-et duket se veprojnë si kanale për kazinotë jashtë vendit.
Faqet e tilla të internetit nuk kanë licencë për të vepruar në Mbretërinë e Bashkuar – që do të thotë se po e bëjnë këtë ilegalisht – dhe janë akuzuar se synojnë njerëzit me probleme me lojërat e fatit.
Një hetim në fillim të këtij viti zbuloi se kazinotë e paligjshme ishin “pjesë e matricës faktike” që çoi në vdekjen nga vetëvrasja e Ollie Long në vitin 2024.