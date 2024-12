Chelsea me fitoren e pestë radhazi në Premier League

Chelsea ka arritur të mposhtë Brentfordin në Premier League.

“Blutë” e Londrës, kanë fituar ndeshjen e tyre të pestë radhazi në Premier League dhe dalëngadalë po i afrohet liderit, Liverpoolit në garën për titull.

Golat u shënuan nga Cucurella në minutën e 43-të dhe Jackson në minutën e 80-të për Chelsean, ndërsa për Brentfordin golin e vetëm e shënoi Mbeumo në minutën e 89-të.

Me këtë fitore Chelsea, mbetet në pozitën e dytë në tabelë me gjithsej 34 pikë, ndërsa Brentfordi gjendet në pozitën e 11-të me 23 pikë.