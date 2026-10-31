Chelsea triumfon në derbin ndaj Manchester Unitedit

Chelsea ka fituar derbin ndaj Manchester Unitedit me rezultat 2-0, në kuadër të javës së nëntë të Premierligës angleze.
“Blutë” e Londrës arritën të marrin tri pikët falë golave të Rogers, i cili shënoi në minutën e 50-të, dhe Cole Palmer, që realizoi nga penalltia në minutën e 64.
Manchester Unitedi e pati edhe më të vështirë ndeshjen pasi nga minuta e 63-të mbeti me një lojtar më pak, pas përjashtimit të Lisandro Martínezit me karton të kuq.
Me këtë fitore, Chelsea ngjitet në vendin e katërt me 16 pikë, ndërsa Manchester Unitedi mbetet në pozitën e 16-të me vetëm shtatë pikë.