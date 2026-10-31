Nis hetimi për Topin e Artë: a e dinte dikush fituesin paraprakisht?

Një aferë e dyshimtë që përlyen procesin e jo fituesin
Pagesat e dyshimta në platformën e kriptomonedhave Polymarket përpara Topit të Artë të këtij viti kanë tërhequr vëmendjen e revistës franceze France Football, e cila ka nisur një hetim për shkak të modelit të pazakontë të basteve.
Një grup prej 12 llogarish përdoruesish të ndërlidhura parashikuan rendin e saktë të pesë lojtarëve të futbollit më të mirë në pozicion me një saktësi të pabesueshme. Me një total prej 264,000 dollarësh të investuara, ata fituan një fitim prej pothuajse 200,000 dollarësh.
Sipas një hulumtimi nga media franceze Upside, të gjitha llogaritë në fjalë u hapën midis 1 dhe 20 tetorit, dhe përdoruesit e tyre treguan modele pothuajse identike sjelljeje.
Kjo ka ngritur dyshime se llogaritë drejtohen nga një person i vetëm ose një grup i organizuar mirë që kishte qasje në informacione konfidenciale para ceremonisë zyrtare të ndarjes së çmimeve.
Topi i Artë i këtij viti u fitua nga Harry Kane, përpara Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Rodri dhe Lionel Messi. Ky është pikërisht rendi që parashikuan përdoruesit në fjalë, duke investuar para jo vetëm për fituesin përfundimtar, por edhe për pozicionet e sakta të futbollistëve të tjerë në pesë të parët.
Analiza e aktivitetit tregoi se shtatë nga 12 llogaritë nuk morën pjesë në asnjë treg tjetër bastesh. Dyshime të tjera u ngritën nga fakti se gjashtë përdorues vendosën bastin e tyre të parë vetëm 15 minuta pas regjistrimit.
Njëri prej tyre investoi fillimisht para në fitoren e Kane-s dhe më pas, pasi vlera e bastit u rrit, shiti një pjesë të pozicionit të tij. Më pas, ai i drejtoi fitimet e bëra për të vënë bast mbi Lamine Yamal për të përfunduar në vendin e tretë.
Vëmendja e veçantë e studiuesve u tërhoq nga një llogari, pronari i së cilës ishte i vetmi që arriti të hamendësonte renditjen e plotë të të pesë futbollistëve të vendit të parë. Ai vendosi një bast për fitoren e Kane-s më 1 tetor dhe më pas gradualisht shtoi parashikime të tjera, duke investuar gjithsej rreth 14,000 dollarë.
Gjurma e parave i çoi studiuesit në platformën financiare franceze Deblock. Pasi iu dhanë të dhënat e mbledhura, platforma arriti të identifikonte një person të lidhur me një nga llogaritë e diskutueshme të përdoruesve. Identiteti i saj, megjithatë, nuk është bërë ende publik.
Media franceze Upside ia përcolli të gjitha informacionet e mbledhura dhe rezultatet e hetimit revistës France Football, e cila menjëherë nisi hetimin e vet. Pritet që edhe policia franceze të informohet për të gjithë çështjen.
Edhe pse aktualisht nuk ka prova konkrete se informacioni konfidencial është zbuluar para ceremonisë së ndarjes së çmimeve, dhe as nuk është përcaktuar se kush qëndron pas llogarive të diskutueshme, saktësia me të cilën janë vendosur bastet ka ngritur pyetje serioze në lidhje me sigurinë dhe transparencën e procesit të votimit.
Organizatorët e Topit të Artë, në fakt, theksojnë se vetëm një numër shumë i vogël njerëzish e dinë rezultatin përfundimtar para ceremonisë zyrtare. /tesheshi