​Cila është koha më e mirë për të marrë vitamina

Edhe pse ne të gjithë përpiqemi për një dietë të duhur dhe të ekuilibruar, ndonjëherë thjesht nuk arrijmë të marrim të gjitha vitaminat, mineralet dhe lëndët ushqyese vetëm nga ushqimi.

Kur dieta nuk funksionon, disa suplemente ushqimore mund të na ofrojnë lëndët ushqyese jetike që na mungojnë.

“Vitaminat mund të ndihmojnë në plotësimin e mangësive ushqyese. Nëse një person është në një dietë që kufizon ose ndalon disa ushqime, suplementet ushqimore mund të ndihmojnë”, thotë dietologia Kerry Gans.

Pavarësisht se çfarë vitaminash merrni, mund të pyesni veten se në cilën orë të ditës është më mirë të merrni secilën prej tyre.

“Koha më e mirë për të marrë vitamina varet nga vitamina që po merrni. Për shembull, vitaminat B mund të ndihmojnë në prodhimin e energjisë, kështu që ka kuptim t’i merrni ato në mëngjes”, thotë dietologu Jim White.

Si rregull i përgjithshëm, koha më e mirë për të marrë vitamina është kur mbani mend t’i merrni ato. Për disa është në mëngjes me mëngjes, dhe për të tjerët në mbrëmje para gjumit.

Gjeni kohën më të mirë për të marrë vitamina bazuar në përbërjen e tyre:

Vitamina B, C dhe biotina (vitamina të tretshme në ujë)

“Vitaminat e tretshme në ujë mund të merren në çdo kohë të ditës, me ose pa ushqim”, thotë White.

Vitaminat A, D, E dhe K (vitamina të tretshme në yndyrë)

“Vitaminat e tretshme në yndyrë janë të ndryshme nga vitaminat e tretshme në ujë, sepse ato duhet të konsumohen me një vakt që përmban yndyrë për t’i ndihmuar ato të shpërbëhen”, shpjegon White.

Edhe pse ato mund të merren në çdo kohë të ditës, është thelbësore që t’i merrni me një vakt që përmban yndyrë.

Multivitamina

Multivitamina në përgjithësi përmbajnë vitamina të tretshme në yndyrë dhe vitamina të tretshme në ujë. Është më mirë t’i përmbaheni rregullit për vitaminat e tretshme në yndyrë dhe t’i merrni ato në çdo kohë të ditës kur mund të hani një vakt që përmban yndyrë.

Sa i përket marrjes së vitaminave me stomakun bosh, nuk ka rregull të veçantë. Disa njerëz nuk kanë efekte anësore nëse merren me stomakun bosh, ndërsa të tjerët jo.

Duhet mbajtur mend se vitaminat e tretshme në ujë tolerohen më mirë me stomakun bosh, por vitaminat e tretshme në yndyrë dhe multivitamina merren më mirë me ushqim për të parandaluar problemet me stomakun dhe për të rritur përthithjen e vitaminave.

Suplementet e hekurit rekomandohen të merren me stomakun bosh për përthithje optimale, sipas klinikës britanike Mayo.

Nëse jeni duke marrë kalcium, mbajeni atë të ndarë nga suplementi juaj i hekurit në mënyrë që trupi juaj të mund t’i absorbojë plotësisht të dyja, shkruan Prevention.